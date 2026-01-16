Voormalig olympisch kampioen Michel Mulder onderging afgelopen november een ingrijpende operatie. Er moest een goedaardige tumor uit zijn hoofd worden verwijderd. Elf weken later geeft hij een update over het herstel.

"Het gaat met ups en downs", schrijft Mulder op Instagram. "Maar wel duidelijk in een stijgende lijn." Twee jaar geleden werd de goedaardige tumor in zijn hoofd ontdekt. De oud-schaatser moest onder het mes en verloor tijdens die ingreep zijn gehoor aan de rechterkant. Ook had hij nog lang last van hoofdpijn en was zijn zicht wat verslechterd.

Hoofdpijn

De 39-jarige moest lang rust houden en merkt inmiddels verbetering. Maar niet alle klachten zijn verholpen. "De hoofdpijn is er nog. Waarschijnlijk door herstellende/stijve spieren in nek en hoofd. Proberen te bewegen dus", is het advies. "Klinkt als muziek in de oren (nou ja die ene oor die het nog doet dan)."

Bij een controle in het ziekenhuis kreeg hij wel goed nieuws. "De CT-scan was gelukkig in orde. Het hersenvocht voert goed af en het tumorgebied is rustig. Binnenkort een MRI om een volledig beeld te krijgen."

Hij makat dus langzaam vooruitgang en kan zijn dagelijkse bezigheden steeds meer hervatten. "Daarna kan ik hopelijk het werk weer oppakken en krijg ik groen licht om weer auto te rijden", besluit Mulder.

Schaatscarrière

Mulder was lange tijd een begenadigd schaatser met als hoogtepunt het jaar 2014. In die jaargang werd hij wereldkampioen sprint in het Japanse Nagano en pakte hij zijn eerste olympische titel op de 500 meter in het Russische Sotsji. In 2020 besloot hij te stoppen met zijn topsportcarrière.