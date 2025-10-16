Voormalig topschaatsster Annouk de Rijk, (voorheen Annouk van der Weijden) heeft een boekje open gedaan over haar ervaring op de Olympische Winterspelen. Ze onthult dat ze zonder de hulp van haar coach het liefst helemaal niet in actie was gekomen op de 3000 meter in Sotsji. "Waarom was dit mijn droom?"

De spanning nam al toe voor OKT in aanloop naar Sotsji, in december 2013. De Rijk stond in Thialf kotsmisselijk op de ijsbaan en moest vlak voor de wedstrijd zelfs terug naar hotel. "Ik had 's ochtends bij het inrijden overgegeven dus mijn lichaam trilde en was leeg. Ik wist echt niet hoe ik het nog voor elkaar moest krijgen", vertelt ze in de podcast Onder Druk.

En dat terwijl de voorbereiding op het cruciale kwalificatietoernooi voor de Spelen erg goed verliep. "Ik voelde me in aanloop naar die wedstrijd gewoon goed en dacht echt dat me zou kunnen kwalificeren. Daardoor lag er extra veel druk op voor mezelf", legt ze uit. De zenuwen namen de overhand en daarom begon De Rijk te twijfelen aan zichzelf. Haar trainers probeerde haar af te leiden en haar zelfvertrouwen weer terug te halen. Dat lukte en ze plaatste zich voor de Winterspelen op de 3000 meter.

'Verschrikkelijk'

Daar sloeg de spanning echter opnieuw toe. "Ik zat in mijn eentje in de kleedkamer mijn pak aan te doen. En toen dacht ik: waarom was dit mijn droom?", aldus de oud-schaatsster over haar ervaring in Sotsji. "Meedoen aan de Olympische Spelen, op het hoogste niveau." Als het kon was ze het liefst meteen terug naar Nederland gegaan. "Ik vond het verschrikkelijk. Die druk die ik ervaarde van mezelf en van buitenaf."

"Heel Nederland kijkt naar mij en verwacht wat van mij. Ireen Wüst deed ook mee, dus daar verwachtten ze veel meer van. Maar voor mij was die druk opeens zo enorm. Ik vond dat echt wel heel heftig." Haar trainer Johan de Wit bracht haar weer tot rust. "Gelukkig hielp dat heel erg", vertelt ze. "Toen ik op het ijs stapte, viel alle spanning van me af." Ze zwaaide zelfs nog even naar de koning en koningin die aanwezig waren. "Dan zit je toch weer in je eigen comfortabele situatie. Als ik eenmaal op schaatsen sta, weet ik wat ik moet doen."

Ze werd uiteindelijk vijfde op het onderdeel. Wüst kroonde zich tot olympisch kampioen. Vier jaar later kwam De Rijk opnieuw in actie op de Winterspelen. Ze greep net naast een medaille op de 5000 meter in Pyeongchang met een vierde plaats. Daarnaast werd we 14e op de massastart.