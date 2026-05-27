Merel Conijn kondigde afgelopen vrijdag haar vertrek aan bij Team Albert Heijn Zaanlander. De topschaatsster gaf nog geen duidelijkheid over een volgende stap in haar carrière, dus speculeren ex-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As er alvast op los. "Gaat ze een andere sport doen?"

Conijn neemt na twee jaar afscheid van de schaatsploeg van coach Jillert Anema. Afgelopen seizoen behaalde ze nog een zilveren medaille met het team op de 5000 meter tijdens de Oympische Spelen. "Verrassend", zegt Van As over het vertrek in de podcast van Sportnieuws.nl. "Daar heeft ze een succesvol seizoen geschaatst", vult Hoog aan. "Ik vind het wel een opmerkelijk nieuwsbericht."

'Andere sport?'

"Ze laat ook nog even in het midden wat ze nou komend seizoen gaat doen", vervolgt Hoog. "Gaat ze een andere sport doen, of ook shorttracken?", speculeert Van As. Eerder kondigden Angel Daleman en Suzanne Schulting van Team Essent al aan dat ze de langebaan zullen combineren met shorttrack. "Of ook wielrennen, net als Antoinette Rijpma-de Jong", reageert haar collega.

Akkefietje met Jillert Anema

"Er wordt natuurlijk een beetje gespeculeerd: zou het te maken hebben met dat akkefietje wat ze had met Jillert Anema tijdens het NK allround?", vraagt Van As zich af. Conijn sprak openlijk haar onvrede uit over de wijze waarop de tickets voor de WK allround verdeeld werden. Deze werden al voor het NK vergeven aan Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong, waardoor er op de NK allround geen ticket meer te verdienen was.

Ze trok uiteindelijk na de 500 meter plotseling terug. Anema was daar niet blij mee. "Dus er was ook heel veel ruis toen." Conijn liet overigens na de NK weten dat het besluit om de tickets al toe te wijzen niet de reden van haar vertrek tijdens het toernooi was.

"Nee, daar ga je niet een team voor verlaten, zo'n akkefietje", zegt Hoog. "Ik begrijp ook volledig haar woede toen en haar onvrede, want ze is gewoon niet aangewezen. Wat doe je daar dan nog?" Van As snapt echter ook de kritiek van Anema. "Ga dan gewoon niet aan de start staan", zegt zij. "Ze zei uiteindelijk toen dat het lichamelijke niet goed voelde."

"We kunnen eigenlijk alleen maar gissen, want er is gewoon geen duidelijkheid over", besluit de voormalig olympisch kampioene. "We zijn heel benieuwd wat ze gaat doen en wij kunnen haar natuurlijk het allerbeste."

Beluister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke week het sportnieuws door. In de nieuwste aflevering van hun podcast onder meer aandacht voor de 'nieuwe baan' van Sven Kramer, de WK-plannen van Koning Willem-Alexander en Máxima, en hoe Niels Wennemars aan een ziekenhuisbezoek ontsnapte. Beluister de aflevering in je favoriete podcastapp.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover