Ex-topschaatsster Irene Schouten schaamt zich: 'Best wel erg dat ik dat heb gedaan'

Irene Schouten zat zondagavond bij 'De Klassenavond' op SBS 6, waarin de ex-topschaatsster oud-klasgenoten ontmoette en sprak. Er werd een pijnlijke herinnering opgehaald rond Kelly, die 'slachtoffer' werd van een pesterij van Schouten. Daar schaamt Schouten zich voor.

Presentator Rob Kamphues haalt tijdens de uitzending ineens het onderwerp 'plagen en pesten' aan. Eerst zit Schouten nog schaapachtig te lachen, maar als Kamphues langs wat oud-klasgenoten loopt, begint ook bij haar iets te dagen. "Ooooh Kelly... Ja daar zat ik mee in de klas", zegt Schouten ongemakkelijk.

'Dit ga ik toch niet vertellen?!'

"Dit ga ik toch niet vertellen?!", probeert ze het incident nog te ontwijken. Maar omdat haar oud-klasgenoten ook ineens doorhebben dat Schouten iets flikte, komt het toch bovendrijven. "Nu het wordt gezegd, herinner ik het me weer." Schouten knipte eens een string door van Kelly, die voor haar zat.

String doorgeknipt

"Dat ding stak altijd zo'n eind boven haar broek uit", wijst Schouten met haar handen het 'probleem' aan. "Ik heb er een paar keer wat gezegd en op een gegeven moment maakte ik er zelfs een grapje over dat ik 'm door zou knippen. Maar dat heb ik ook zelfs gedaan", weet ze nog schuldbewust.

'Ik vind het best wel erg'

"Ik vind het best wel erg dat ik dat toen heb gedaan, terwijl het gewoon een grapje was", geeft ze ruiterlijk toe. Haar oud-klasgenoten moeten er om lachen en weten ook hoe Kelly ermee omging. "Ze moest een knoop in dat ding leggen en dat zat voor geen meter."

'Sorry gezegd'

Op de vraag van presentator Kamphues of Schouten haar excuses heeft aangeboden, knikt ze instemmend. "Ik heb wel een keer sorry gezegd. Ik zie haar niet zoveel meer." Schouten was de tweede topsporter die in het programma 'De Klassenavond' zat. In een eerdere aflevering kwam Rico Verhoeven voorbij.

Carrière

Het is de vraag hoe lang er nog 'ex' voor topschaatser Schouten blijft staan. Zij stopte na het seizoen in het voorjaar van 2022 nadat ze alles won wat er te winnen viel. Ze werd moeder en keerde afgelopen najaar eenmalig terug op de marathon. Inmiddels is haar samenwerking met AH Zaanlander gestopt en zoekt ze een andere uitdaging. Mogelijk met als uiterste doel om terug te keren in het schaatspeloton.