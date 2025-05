Emotionele Irene Schouten openhartig over situatie van haar moeder: 'Op die momenten mis ik haar nog meer'

Topschaatsster Irene Schouten nam vorig jaar afscheid als schaatsster op het hoogste niveau. De rijdster won in de jaren voor haar pensioen de ene titel na de andere, maar in haar privéleven was er een stuk meer tegenslag. Haar moeder kreeg jaren geleden een hersenbloeding en dat maakt nog altijd veel los bij Schouten.

Dat bleek zondagavond in de uitzending van De Klassenavond, waarin de schaatsster samen met oud-klasgenoten herinneringen ophaalt uit het verleden. Schouten vertelde in de aflevering over de gezondheid van haar moeder en wat voor impact dat op haar heeft: "Dit klinkt heel hard. Mijn moeder heeft acht jaar geleden een hersenbloeding gekregen, maar het is niet meer mijn moeder hoe ze was. Het is een andere vrouw."

Hoewel dat een pijnlijke constatering is, vindt ze het wel mooi dat haar moeder nog meemaakt dat Schouten zelf een kindje heeft: "Ik ben heel blij dat zij Dirk (de vijf maanden oude zoon van Schouten, red.) kan zien."

'Op die momenten mis ik haar nog meer'

De situatie van haar moeder zorgt echter ook juist daardoor voor meer pijn: "Met een baby mis je haar nog extra. Ik heb ook vragen, zoals 'hoe was ik als baby?' of 'heb jij dit meegemaakt?' Dat kan ik niet vragen en op die momenten mis ik haar nog meer."

Schouten vertelt ook dat haar zoon daardoor nooit mee zal maken hoe haar moeder echt was: "Dirk zal nooit te weten komen wat voor leuke oma hij zou hebben. Dat vind ik ook heel jammer, maar ik ben blij dat mijn moeder hem nog heeft kunnen zien."

Emoties bij Schouten en oud-klasgenote

Het fragment waarin Schouten over haar moeder vertelt, maakt veel los bij haar oud-klasgenoten. Een van hen barst in tranen uit bij het zien van de beelden. "Dat zij die onvoorwaardelijke liefde van haar moeder niet meer kan voelen...", vertelt ze vervolgens tegen presentator Rob Kamphues als hij wil weten waar dat vandaan komt.

Dat maakt dan weer emoties los bij Schouten, die vervolgens een pijnlijke conclusie deelt: "Als ik denk aan mijn moeder, denk ik aan hoe ze in een rolstoel zit in plaats van hoe ze tien jaar geleden was. Dat vind ik jammer."