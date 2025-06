Ex-topschaatsster Irene Schouten vindt na zware tijd 'nieuwe energie' voor toekomst: 'Ik ben met iets zo leuks bezig'

Irene Schouten was momenteel liever druk bezig geweest met het opzetten van haar eigen (marathon)schaatsteam. Maar nu er op dramatische wijze een einde aan die droom kwam, is ze op zoek naar een andere invulling van haar toekomst. Daar is ze nu druk mee bezig.

De 32-jarige Schouten onthult op haar Instagram dat ze nieuwe plannen aan het maken is. "Ik ben met iets zo leuks bezig. Iets met ondernemen en sport. Wordt vervolgd. Nieuwe energie", schrijft ze bij een foto met een tafel vol aantekeningenboekjes en pennen. Wat het is dat ze gaat doen maakt ze niet bekend en dus zal het wachten worden op meer updates van haar.

Instagram Irene Schouten

Terugkeer in de schaatswereld

Schouten was de afgelopen maanden druk bezig met haar terugkeer in de schaatswereld. Na het seizoen in het voorjaar van 2024 stopte ze plots als topschaatsster, nadat ze op de WK afstanden liefst drie gouden medailles had gepakt. Binnen het jaar erna kwam een grote wens uit: ze werd voor het eerst moeder. Een maand na de bevalling van zoontje Dirk stond ze ineens weer op het ijs.

Soap rondom Jillert Anema

Dat was echter het begin van een soap. Ze reed rond in een zwart schaatspak met een roze helm. Dat pak werd later geveild voor de hersenstichting, omdat de moeder van Schouten een flinke tijd terug een zware hersenbloeding kreeg. Maar eigenlijk had Schouten gewoon in het pak van haar team Albert Heijn Zaanlander moeten rijden, want bij de ploeg van excentrieke coach Jillert Anema had ze nog een contract.

Stekker uit project

Maar de samenwerking tussen de twee grootheden op het ijs strandde in een meningsverschil. Het contract werd beëindigd en ineens was de gedroomde terugkeer van Schouten op de marathon verder weg dan ooit. Ze ging volle bak in ondernemersmodus en besloot zelf een team op te richten. Er waren al sponsoren, schaatssters en trainers die Schouten zouden omringen bij haar rentree. Maar door de gezondheid van haar zoontje Dirk kon ze niet anders dan de stekker uit dat project te trekken.

Nieuwe energie

Nu heeft ze dus weer nieuwe energie gevonden om tóch aan haar toekomst te denken. Of dat in het schaatsen en als actief sporter is, valt nog te bezien.