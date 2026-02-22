Na weken in Milaan als analist bij de Olympische Winterspelen is Irene Schouten weer thuis. Daar kon ze haar zoon Dirk, die aan een ernstige vorm van epilepsie lijdt, eindelijk weer in haar armen sluiten. Dat leverde een liefdevolle foto op.

Schouten, de koningin van de vorige Winterspelen, reisde dit keer niet als schaatsster, maar als analist af naar de Spelen. Voor de NOS gaf ze analyses samen met schaatsiconen Mark Tuitert, Ireen Wüst en Erben Wennemars. Dat betekende dat Schouten voor het eerst sinds de geboorte van zoon Dirk lange tijd van huis was.

Dirk werd in december 2024 geboren en is inmiddels dus een jaar oud. Pas maanden na zijn geboorte ontdekten Schouten en haar man Dirkjan dat Dirk ziek is. Naar aanleiding van veelvuldige trillende ogen bij de pasgeborene, onderging hij allerlei medische testen. Die wezen uiteindelijk uit dat Dirk aan een ernstige vorm van epilepsie lijdt, waardoor de zorg voor de jonge telg erg intensief is. Het was dan ook flink wennen voor Schouten om Dirkjan en Dirk in Nederland achter te laten.

'Deed het top'

Hoewel het voor Schouten nieuw was om de zorg voor Dirk volledig aan anderen over te laten, beleefde ze naar eigen zeggen 'drie fantastische' weken in Milaan. Dat schrijft ze op Instagram bij een reeks foto’s van haar werkzaamheden als NOS-analist. In haar story deelt ze een liefdevolle foto waarop te zien is dat ze knuffelt met zoon Dirk.

Haar analyses vielen duidelijk in de smaak bij kijkers, blijkt uit de vele lovende reacties. Onder anderen topschaatsers Kjeld Nuis en Jenning de Boo, die met olympisch eremetaal naar huis keerden, spraken hun waardering uit. 'Je deed het top. Topper', schrijft Nuis. De Boo reageert met twee veelzeggende emoji’s: hartjesogen en het gebaar van handen die aangeven dat iets geweldig is.