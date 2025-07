Irene Schouten is al even niet meer te zien als topschaatsster, maar de drievoudig olympisch kampioene heeft nog altijd een behoorlijke fanschare. De 33-jarige ex-prof trakteert haar achterban op Instagram op enkele liefdevolle foto's. Vervolgens wordt ze overladen met complimenten.

De ex-topschaatsster werd in december moeder van een zoontje: Dirk. Daar is ze natuurlijk maar wat blij mee. Samen met haar man Dirk-Jan poseert ze daarom gelukkig voor een gezinsfoto. Gedrieeën staan ze vrolijk op foto's die Schouten deelt op haar Instagram.

En die vrolijke plaatjes zijn in trek. Bekende en onbekende Nederlanders reageren massaal op de liefdevolle foto's. Joy Beune en Kjeld Nuis zijn een van hen. 'Knapperds', schrijft Beune, terwjil haar vriend Nuis ook met een hartje reageert.

'Mijn wereld'

Hoe belangrijk het gezin voor Schouten is, blijkt wel uit haar bijschrift bij de foto's. "Mijn wereld", staat er. De voormalig topschaatsster keerde na haar bevalling snel terug op het ijs voor een marathonwedstrijd en had ondanks een breuk met haar ploeg AH Zaanlander nog grootste plannen. Vanwege de gezondheid van haar zoontje Dirk ging er echter een streep door haar schaatsambities. Ze wilde dolgraag een eigen marathonploeg opzetten, maar dat ging niet door.

"Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het niet om me voor 100% in te zetten om te trainen en de ambities van de ploeg waar te maken", zo verklaarde Schouten destijds.

Toch zit Schouten allerminst stil. Onlangs kondigde ze een nieuwe sportieve uitdaging aan. Ze is officieel gecertificeerd Reformer pilates docent. Ze ontwikkelde een speciale formule voor reformer pilates en lijkt spoedig daar ook les in te gaan geven. Binnenkort openen er twee nieuwe locaties.

Ontspanning op Mallorca

Daarnaast is er in het leven van Schouten gelukkig ook wat tijd voor ontspanning. Recent was ze met haar vriendinnen op pad op het zonnige Spaanse eiland Mallorca. Schouten deelde daar tijdens haar trip het nodige van op Instagram. Zo werd duidelijk dat ze ook daar fanatiek sportte, al brak ze een 'persoonlijk record' dat weinig met topsport te maken had.