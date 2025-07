Irene Schouten heeft een nieuwe partner gevonden. De voormalig topschaatsster, die in haar loopbaan drie olympische titels won, kondigt dat aan via een bericht op haar sociale media.

Schouten deelt met haar ruim 265.000 volgers het grote nieuws dat ze een nieuw partnership aan is gegaan. "Ik ben supertrots op mijn samnwerking met Holex Flower. Onze roots liggen in de bloemenwereld. Hard werken, een nuchtere kijk en altijd gaan voor kwaliteit hebben wij gemeen. Blij dat we elkaar gaan versterken!" Het bedrijf is wereldwijd actief in de export van verse snijbonen.

Uit de verklaringen over de samenwerking blijkt dat het in eerste instantie de bedoeling was dat het bedrijf haar eigen marathonploeg zou gaan sponsoren. "Holex was het eerste bedrijf dat instapte en ons wilde supporten. Helaas nam dat avontuur een andere wending, maar ik ben dankbaar voor hun steun", zegt Schouten.

Door het team ging een streep en dus komt de samenwerking er nu ietsje anders uit te zien: "Irene staat niet alleen voor topsport, maar is ook een bekend gezicht in de sierteeltwereld. De komende tijd versterken we elkaar op het gebied van onder andere brand storytelling, relatie-evenementen en contentcreatie”, reageert Paul Hoogenboom, de algemeen directeur van het bedrijf.

Streep door terugkeer op het ijs

Schouten is door het klappen van haar eigen ploeg momenteel niet meer actief als schaatsster, maar het is nog onduidelijk of ze toch een keertje gaat proberen terug te keren op het ijs. Nadat ze eind vorig jaar beviel van zoontje Dirk, maakte ze haar rentree tijdens een marathonwedstrijd. Dat resulteerde na een langdurige rel in een breuk met haar toenmalige ploeg Team AH Zaanlander.

Daarna wilde Schouten, die in 2022 drie keer goud won op de Winterspelen, dus een eigen marathonploeg opstarten, maar dat plan ging na maanden voorbereiding niet door. Hoewel er al een aantal rijders waren vastgelegd en er dus ook al een sponsor voor het project gevonden was, trok Schouten de stekker er zelf uit vanwege de gezondheid van haar zoontje.