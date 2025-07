Ex-topschaatsster Irene Schouten heeft een punt achter haar topsportcarrière gezet. Toch blijft ze records neerzetten. Al doet ze dat nu niet op het ijs, maar op een zonnige vakantiebestemming.

De 32-jarige vertok deze week uit Nederland en is inmiddels helemaal in de vakantiestemming op Mallorca. Daar geniet ze met vriendinnen van een girls trip. Ze lijken het enorm naar hun zin te hebben op de vele Instagram Stories die Schouten deelt.

Sportief

Er wordt gezwommen, in de zon gelegen en gefeest. Maar de oud-schaatskampioene blijft ook sportief. Zo heeft ze met haar vriendinnen ook hardgelopen en hen een yogalesje gegeven.

Ondertussen heeft Schouten op Mallorca zelfs een 'nieuw PR' gezet, zo laat ze weten via Instagram. Dat had echter niet veel met sport te maken. Ze is namelijk "nog nooit zo lang op het strand geweest", schrijft ze. Uit het filmpje blijkt dat ze tot 18.30 uur daar heeft vertoefd.

Nieuw project

Ondertussen wordt er in Nederland hard gewerkt aan een nieuw project van Schouten. Ze is druk met haar nieuwe sportonderneming: RFRMR. Daarmee geeft ze samen met een partner reformer pilates-lessen, iets waar ze na haar zwangerschap zelf veel gebruik van maakte om weer fit te worden. Inmiddels is ze ook officieel gecertificeerd reformer pilates instructeur.

Schaatscarrière

Aan haar schaatscarrière is een definitief einde gekomen. Na de geboorte van zoontje Dirk hoopte Schouten terug te kunnen keren in het marathonpeloton. Ze was nog één keer te zien op de marathon, maar dat leverde een hoop gedoe op met haar toenmalige ploeg Team AH Zaanlander.

Schouten besloot daarom een eigen marathonploeg op te zetten. Het project was al in volle gang toen ze toch besloot de stekker eruit te trekken. Dat had alles te maken met de gezondheid van zoon Dirk. "Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis tegen en daarbij lukt het me niet om me 100% procent in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken", zo liet ze anderhalve maand geleden weten.