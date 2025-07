Irene Schouten is inmiddels gestopt als topschaatsster, maar de drievoudig olympisch kampioene zit zeker niet stil. Ze is ondanks de komst van haar zoontje Dirk nog met allerlei projecten bezig. Toch moet er, terwijl er in Nederland groot nieuws is, ook ontspannen worden. Dat doet de 33-jarige dan ook in het buitenland.