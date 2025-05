Ex-topschaatsster Marianne Timmer roemt inspirerende Erben Wennemars: 'Zijn hele arm lag er toen half naast'

Oud-topschaatsster Marianne Timmer won talloze prijzen, maar zal vooral worden herinnerd aan één historische race: de gouden 1500 meter op de Olympische Spelen van Nagano. Dat deed ze door hard te schaatsen, maar ook dankzij een klein beetje hulp van een geblesseerde Erben Wennemars.

De inmiddels 50-jarige Timmer had het jaar ervoor goud (1000 meter) en brons (1500 meter) gewonnen op de WK afstanden, maar stond een jaar later voor haar debuut op de Spelen. In die tijd was op de 1500 meter Gunda Niemann vrijwel onverslaanbaar, behalve op de Spelen.

Schaatsicoon Marianne Timmer steunt veelbesproken Nederlander na incident: 'Waar ligt de grens?' Het is deze week onderwerp van gesprek: het ingrijpen van officier Marco Kroon bij een protest tijdens de viering van de bevrijding op 5 mei. Oud-topschaatsster Marianne Timmer deelt haar mening en trakt de vergelijking met topsport.

'Timmertje, Timmertje' verbrak het wereldrecord en greep het goud. In de 100% Inspiratie Podcast legt ze uit hoe ze tot zo'n wereldprestatie kwam. Naar eigen zeggen dat ze meteen in de juiste 'flow' en was elke klap raak. Vervolgens gebeurde er iets bijzonders. "Ik heb niemand gezien, niemand gehoord."

Terwijl de hordes fans dolenthousiast waren en met hen miljoenen kijkers thuis, reed Timmer naar het goud. Ze kreeg daar een heel klein beetje hulp bij van een andere Nederlandse schaatsgrootheid: Erben Wennemars. En dat terwijl hij juist de grootste pechvogel van die Spelen was.

Schaatsicoon Marianne Timmer deelt emotioneel bericht: 'Verdriet slijt misschien, het missen blijft' Voor Marianne Timmer was het woensdag een hele emotionele dag. Het was toen namelijk twaalf jaar geleden dat ze haar vader verloor. Op Instagram blikt het schaatsicoon terug op die verdrietige gebeurtenis en geeft ze aan dat het haar nog altijd veel doet.

Drama voor Erben Wennemars

Tijdens zijn tweede 500 meter kwam hij had ten val door zijn Noorse tegenstander, zo weet Timmer nog goed. "Die is in de boarding terechtgekomen. Zijn hele arm lag er toen half naast en die schreeuwde echt iedereen bij elkaar."

De beelden van toen staan veel sportliefhebbers nog in het geheugen gegrift. Wennemars' Spelen zaten er op, maar hij liet het er niet helemaal bij zitten. De vader van wereldkampioen Joep besloot zijn best voor Timmer te gaan doen. "Hij mocht gelukkig weer terug in het olympisch dorp. En hij ging mij meehelpen, coachen op die 1500 meter. En dat vind ik heel mooi", zo geeft Timmer aan.

Schaatsicoon Erben Wennemars en vrouw zwichtten voor opmerkelijke hobby zoon: 'Je kunt er behoorlijk op leeglopen' De familie Wennemars leeft voor sporten. Zijn vader en zoons niet aan het schaatsen, dan doen ze wel een zware hyrox. Maar de jongste zoon van Erben, Niels, had ook een bijzondere andere hobby.

Het resulteerde uiteindelijk in goud voor Timmer, die ook nog de titel op de 1000 meter zou pakken. "Dan zie je ook dat hij blij is voor mij. En dan denk ik bij mezelf: ja, kan je blij zijn voor een ander?" Wennemars beweest aan Timmer dat het zeker kon. "Dat zegt ook alles over de teamdynamiek van toen."

Olympische medailles Timmer en Wennemars

Uiteindelijk zou Timmer in 2006 nog één keer een olympische titel pakken. Toen won ze wederom goud op de 1000 meter. De gouden plan op de Spelen van Wennemars kwam er helaas nooit. In 2006 won hij wel brons op de 1000 meter én de ploegenachtervolging.