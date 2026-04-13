Ex-topschaatsster Robin Groot liep afgelopen weekend de marathon van Parijs uit in een prachtige tijd. Het slot van haar race ging echter bepaald niet van harte. Via haar Instagram onthult de voormalig teamgenoot van Joy Beune en Pien Hersman wat er mis ging.

Groot nam op haar Instagram haar volgers graag mee in de voorbereiding op de marathon van Parijs. Waar veel (oud-)sporters in Rotterdam waren voor het grote hardloopevenement, reisde de oud-topschaatser af naar de Franse hoofdstad. In een mooie tijd van 3 uur en 54 minuten liep ze de 42,88 kilometer uit. Een prestatie waar ze erg blij mee was, zeker na de zware slotfase. "Tot de 30 kilometer ging het echt zo goed", begint Groot aan het verhaal over het slot van haar marathon.

Vier keer overgegeven

"Gemiddeld liep ik 5:20 (per kilometer, red.) en ik dacht echt: dit tempo ga ik volhouden. En toen werd ik ineens mega misselijk. In de laatste twaalf kilometer heb ik vier keer overgegeven. Maar toch uitgelopen. Dat ik de finish zou halen had ik niet meer verwacht", vertelt Groot gedetailleerd over de laatste kilometers van haar marathon. Ook deelt ze nog beelden van de support die haar kwam aanmoedigen in Parijs.

In de zomer van 2025 besloot de Alkmaarse om een punt te zetten achter haar schaatscarrière. Groot wilde zich onder andere meer focussen op haar studie Sportmarketing en besloot op 24-jarige leeftijd al dat het schaatsen niet meer bij haar paste. Ze verliet Team X2O, waar ze toen een vriendinnengroep vormde met Beune en Hersman. Oud-collega's als Michelle de Jong wensten haar nog succes voor haar marathon in Parijs.

Marcel Bosker

De 25-jarige Groot was niet de enige (ex-) schaatser die de marathon liep afgelopen weekend. Marcel Bosker en Melissa Bosker-Wijfje liepen allebei het evenement in Rotterdam en finishten in een toptijd. Ook oud-schaatsers Erben Wennemars en Thomas Krol deden mee in de Nederlandse havenstad.