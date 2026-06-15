Bij de olympische winterspelen zorgde topschaatsster Jutta Leerdam voor goud voor Nederland. De Westlandse hoopt uiteraard dat het Nederlands elftal datzelfde gaat doen bij het WK voetbal, dat inmiddels is begonnen. Aan haar support zal het niet liggen. Sterker nog: ze sleept ook verloofde Jake Paul én zijn hond mee.

Oranje heeft zijn eerste groepswedstrijd bij de mondiale eindronde achter de rug. Tegen Japan werd het in Dallas 2-2. Het eerste punt is binnen, nu wachten nog Zweden en Tunesië in de groepsfase. Een plek bij de eerste twee, van de vier, is voldoende om naar de knock-outfase te gaan. Ook gaan acht van de twaalf nummers drie door.

WK voetbal

Leerdam heeft sinds februari geen wedstrijd meer geschaatst, toch lijkt de agenda van de topsprintster bomvol te zitten. Ze is veel onderweg, spendeert tijd met Paul in de Verenigde Staten en op Puerto Rico, bezoekt familie in Nederland en was onlangs ook nog in Italië voor de opnames van een tv-programma.

Maar in die agenda is zeker ook plek voor Oranje. Rond de aftrap van Nederland tegen Japan, zondagavond, liet Leerdam op haar socials zien dat ze met Paul en zijn hond Thor in het vliegtuig zit. De schaatsster zingt 'Hup Holland Hup' en dat nummer heeft ze blijkbaar aan haar geliefde geleerd, want hij maakt de tekst af als Leerdam stopt. Hij zegt: "Niet in zijn hempie staan". De hond van Paul moet er ook aan geloven. Hij heeft een oranje shirt aangemeten gekregen. Leerdam heeft als bijschrift opgeschreven: "Dit krijg je er ook bij."

Let's go

En dat was niet de enige manier waarop Leerdam online haar suppot uitspraak voor Nederland. Eerder repostte ze op Instagram een video van het officiële kanaal van het Nederlands elftal met als bijtekst 'Let's go'. Later plaatste ze ook nog het bericht waarin ze samen met zanger Gerard Joling danst op zijn speciale WK-nummer met drie Nederlandse vlaggetjes erbij. De twee waren onlangs samen in Italië voor de opnames van het tv-programma Casa di Beau.

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