Topschaatsster Jutta Leerdam is een vrouw van de wereld. Nu de olympisch kampioene op de 1000 meter 'off season' is, heeft ze alle tijd om in mooie oorden schitterende herinneringen op te doen. En dat doet de Westlandse volop. Dat levert bewonderende reacties op van andere beroemdheden.

Leerdam heeft de laatste tijd uitgebreid kunnen samenkomen met de mensen waar ze het meest van houdt. Met haar oma bijvoorbeeld, die ze al eens eerder in het zonnetje zette op haar social media. Oma Leerdam is een echte heldin in de ogen van de schaatskampioene. Ook verloofde Jake Paul, zusje Beaudine en zelfs Gerard Joling kregen de laatste tijd aandacht van Leerdam. Met de zanger maakte ze een tv-programma.

Oranje

Maandag vatte de voormalig wereldkampioene sprint samen hoe het weekend bij haar verliep. Zondagavond speelde Nederland op het WK voetbal zijn eerste duel. Tegen Japan werd het 2-2. Leerdam heeft ook aandacht voor Oranje in de reeks foto's die ze op Instagram zette. Ze trok bijvoorbeeld Jake Pauls hond Thor een oranje shirtje aan.

Daarnaast laat ze glamoureuze beelden zien van een modellenfoto op een sjieke locatie, een work-out waarbij ze vanuit hurkstand een vrouw die op haar hoofd zit optilt, een fit check in een badkamer en kiekjes van sushi. Ze schrijft erbij: "Een weekend vol oranje, herinneringen en liefde."

Mikky de Jong

Bokser en ondermemer Jake Paul reageert liefdevol: "Je bent mijn zonnetje". Joling laat een paar plaatjes van een lachend gezichtje achter en precies diezelfde emoticon wordt gebruikt door Mikky de Jong, de vrouw van Oranje-international Frenkie de Jong. De populaire presentatrice Hélène Hendriks, momenteel op tv met De Oranjezomer, zet een hartje in de reacties.

Stoppen?

Hoe open Leerdam ook is over haar activiteiten, deze vraag blijft voorlopig zonder antwoord: zien we haar na de zomerstop terug op het ijs? Haar laatste wedstrijd was de 500 meter bij de Olympische Winterspelen, toen ze achter Femke Kok beslag legde op zilver. Het team waar ze dat seizoen voor reed, Team Kafra, is ontmanteld.

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