Excentrieke Kjeld Nuis doet dankzij dit hulpmiddel definitief mee aan WK afstanden: 'Ik heb er vrede mee'

Kjeld Nuis heeft zijn race tegen de klok gewonnen voor de WK afstanden. De veelbesproken schaatsveteraan blesseerde zich twee weken voor het belangrijke toernooi in Hamar, maar is fit genoeg om te starten.

Bij de laatste World Cup in Thialf schopte Nuis uit woede tegen een plastic stoel na diskwalificatie. Dom, zo zei hij achteraf, maar de schade was enorm. Nuis moest gehecht werden en was een twijfelgeval voor de WK in Noorwegen. Tegenover het Algemeen Dagblad bevestigt hij te gaan rijden.

Pijnstillers

"Het voelde best wel goed tijdens de training. Pijn gaat het zeker doen. Ik heb er vrede mee. Op deze manier weet ik zeker dat ik hard kan rijden Of ik mee kan doen om de prijzen, dat durf ik niet te zeggen. De dokter zei ook: de wond is dicht, dus het kan. Maar het voelt nu bij elke slag alsof je op een blauwe plek duwt."

Nuis gaat met pijnstillers rijden, zoals hij onlangs al verwachtte. "Ik zal het vast voelen, maar het maakt me niet uit. Ik hoop maar dat het zeer doet, dan doen mijn benen minder pijn. Ik ben superblij dat ik het gered heb. Ik ga ervan genieten", verzekert hij.

Topvorm

Nuis had dik anderhalve week om te herstellen in aanloop naar zijn eerste race op de WK afstanden. De voorbereiding is verre van ideaal geweest. Toch klaagt de 35-jarige sprinter van Team Reggeborgh niet over de vorm. "Beter dan dit had ik vorige week niet kunnen denken", aldus Nuis.

Door de zwelling zijn er nog wel wat problemen met zijn schoen, waardoor zijn tenen pijn doen. Desondanks verschijnt hij gewoon aan de start van de 1000 meter zaterdag, terwijl een dag later de schaatsmijl volgt. Op beide afstanden werd Nuis al eens wereld- en olympisch kampioen.

Alles over WK afstanden

