Kjeld Nuis doet opvallende uitspraak in aanloop naar WK afstanden: 'Zij willen je naar beneden halen'

Kjeld Nuis heeft op de eerste dag van de WK afstanden een enigszins mysterieuze tekst gedeeld op Instagram. De Nederlandse topschaatser leek een boodschap te verzenden naar 'ontvanger onbekend'.

Nuis - die zich zo goed en kwaad als het kan voorbereidt op de WK afstanden - schreef (in het Engels) op Instagram: 'Is het je ooit opgevallen dat mooie mensen complimenten geven, rijke mensen hun support bieden en atleten hun trainingsadviezen delen? Het zijn degenen die niks voor zichzelf hebben die jou ook omlaag proberen te krijgen.'

Het was lange tijd onzeker of Nuis mee kon doen aan het laatste toernooi van het seizoen. Bij de World Cup in Thialf, een kleine twee weken geleden, schopte hij uit woede een stoel kapot. De 35-jarige Nuis had op dat moment net te horen gekregen dat hij gediskwalificeerd was op de 1500 meter. Woensdag gaf hij bij de NOS aan wél mee te gaan doen, op één voorwaarde.

'Moet er niet aan denken'

"Ik ga ook alleen maar starten als ik mee kan doen om de prijzen", zei hij bij De Telegraaf. Nuis neemt namelijk enig risico door met zijn voet - waarvan een stuk huid met hechtingen weer op de goede plek is gezet - in een schaatsschoen te stappen. Zo kan het bijvoorbeeld gaan ontsteken. Hij gaat zich dan ook volgooien met pijnstillers: "Ik moet er niet aan denken om zonder die dingen alleen in startpositie te staan."

Schokkende beelden

Aan het begin van de week deelde Nuis al wat schokkende beelden op zijn Instagram. De sprinter nam zijn volgers mee in het herstel van zijn wond. Hij maakte op elke dag een foto van de voet en zo konden zijn fans zien hoe snel het beter ging met zijn huid.

Programma WK afstanden

Nuis komt zaterdag voor het eerst in actie op de WK afstanden op de 1000 meter. Een dag later doet de Nederlander mee aan de 1500 meter. Vanaf donderdag zal hij ongetwijfeld al volop in de schaatshal van Hamar te vinden zijn, want zijn vriendin Joy Beune verschijnt op de openingsdag al aan de start van de 3000 meter.