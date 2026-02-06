Nog voordat de Olympische Spelen officieel zijn begonnen, baart topschaatser Kjeld Nuis internationaal al opzien. Zijn uitgesproken mening over het ijs in Milaan heeft volgens ex-olympiër Marianne Timmer alles te maken met de spanning voor de Winterspelen. "Dat is allemaal in het extreme."

Nuis zette de ijsmeester nog even op scherp in Milaan. Hij was kritisch na zijn eerste meters in de olympische schaatshal en gaf zijn uitgesproken mening: 'kutijs'. "Dat is Kjeld", zegt schaatsicoon Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Kjeld is natuurlijk extravert en die zegt dat."

Toch denkt ze dat Nuis zich niet al te veel zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van het ijs. "Ik zag het hem rijden vandaag en dat zag er gewoon prima uit", vervolgt ze. Maar ze snapt zijn eerste reactie wel. "Het is ook gewoon spannend als je op een nieuwe ijsbaan komt."

Verkennen

"Daarom is het altijd toch wel lekker als je een WK afstanden gereden hebt op het ijs waar je weet dat je dan het jaar erna de Olympische Spelen hebt." Dat is nu dus niet het geval. Volgens Timmer hebben de schaatsers gewoon de tijd nodig om de schaatshal te verkennen. "Je moet het ook even tot je nemen: hoe zijn de looproutes? Waar kom je te zitten in de kleedkamer? Heb je rustruimtes? Kun je ergens rustig opwarmen", somt ze op. "Dat is allemaal wel belangrijk om te weten."

'Dat duurt één of twee dagen'

Vanuit het buitenland kwam er al kritiek op de reactie van Nuis. Volgens een Duitse schaatser heeft het ijs altijd wat tijd nodig om harder te worden. "Ja, je hebt net even dat gevoel nodig. En misschien is het inderdaad iets zachter, dan moet je er even aan wennen dat duurt één of twee dagen", zegt Timmer daarover. "En dan gaat dat allemaal settelen."

Spanning

Ook Joy Beune, de vriendin van Nuis, zei al dat het ijs iedere dag beter wordt. "Dat zegt toch ook al veel over dat ze er wel echt mee bezig zijn", concludeert presentator Aron Kleeven. "Ja tuurlijk", reageert Timmer. "Iedereen staat helemaal strak van de spanning. Ze willen toch daar presteren, want nu is er echt wat te verdienen. Op het OKT waren natuurlijk tickets te verdienen, maar nu zijn er echt medailles te pakken. Dus dan zit je ook constant aan je lichaam en je benen te voelen. Dat is allemaal in het extreme."

De komende dagen zal die spanning alleen maar toenemen, weet Timmer uit eigen ervaring. "Ja, ik vond het niet leuk, maar ik vond het ook wel leuk. Kijk, het is heel spannend en natuurlijk sta je helemaal op scherp", legt ze uit. "Het was ook net voor mezelf dat ik beter hoorde, beter kon zien. Je bent super gevoelig en je ziet alles en iedereen. Alle zintuigen staan helemaal op aan."

"Hoe dichterbij je komt bij je prestatie, hoe scherper alles wordt. Zo heb ik dat ervaren ja. Dus ik denk dat een aantal anderen dat ook wel zo hebben", besluit ze.

Voor Beune is haar race al heel dichtbij. Zij komt zaterdag al in actie op haar enige individuele afstand: de 3000 meter. Tegen het eind van de Spelen rijdt ze ook nog de ploegenachtervolging. Nuis heeft iets meer tijd om te wennen aan de omstandigheden in Milaan. Hij woensdag 11 februari de 1000 meter en donderdag 19 februari de 1500.