Ellia Smeding heeft van zich laten horen nadat ze op dag 2 van de WK sprint werd gediskwalificeerd. De Nederlands-Britse schaatsster zet haar vraagtekens achter de reden van haar diskwalificatie en laat weten 'extreem teleurgesteld' te zijn.

Smeding werd op de 500 meter gekoppeld aan de Belgische Fran Vanhoutte. De Britse kreeg al een waarschuwing omdat ze bij het eerste startmoment de lijn had gepasseerd met haar schaats. Nadat dat volgens de starter een tweede keer gebeurde, werd ze gediskwalificeerd. De schaatsster zelf twijfelt of ze de tweede keer wel echt de lijn had gepasseerd en meent haast zeker te weten dat dat niet het geval was.

'Ik ben extreem teleurgesteld in mijn diskwalificatie op de 500 meter, wat geen 1000 meter en geen algemeen klassement betekende', begint de teleurgestelde schaatsster in haar verhaal op Instagram. 'Ik kreeg een dubbele valse start aan mijn broek voor het passeren van de lijn, terwijl ik - en de mensen om mij heen - er vrijwel zeker van zijn dat ik de tweede keer niet de lijn passeerde.'

'Scheidsrechter had zelf ook vraagtekens'

'Toen ik de scheidsrechter van de ISU vroeg om nog eens naar de videobeelden, die het harde bewijs bevatten, te kijken om de beslissing nog eens te heroverwegen, wilden ze dat simpelweg niet doen omdat ze de starter moeten vertrouwen, terwijl de scheidsrechter zelf ook zijn vraagtekens had', aldus de teleurgestelde Smeding.

Smeding stond na twee afstanden op de tiende plek in het klassement. Donderdag werd ze achttiende op de eerste 500 meter, later eindigde ze op plek 9 bij de 1000 meter.