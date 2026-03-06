De WK sprint zitten er op voor de Nederlands-Britse schaatsster Ellia Smeding. Op dag 2 van het sprinttoernooi kreeg ze een diskwalificatie aan de broek. Dat ging er bij het publiek in Thialf niet in. "Iets meer coulance mag wel."

Smeding werd op de 500 meter gekoppeld aan de Belgische Fran Vanhoutte. De Britse kreeg al een waarschuwing omdat ze bij het eerste startmoment de lijn had gepasseerd met haar schaats. Daar had ze kennelijk niet van geleerd, want Smeding ging later opnieuw in de fout. "Nee, alsjeblieft", riep oud-schaatser Martin Hersman toen opnieuw het fluitje klonk.

Toen de scheidsrechter het omriep, galmde een fors fluitconcert door Thialf. "Man, man, man. Dan kom je morgen thuis na een lange vlucht en mag je zeggen dat je Smeding er uit hebt gefloten. Het zijn de regels... maar iets meer coulance mag wel", vond Hersman. Teleurgesteld droop Smeding af. "Het is heel jammer voor haar."

WK sprint

Smeding stond na twee afstanden op de tiende plek in het klassement. Donderdag werd ze achttiende op de eerste 500 meter, later eindigde ze op plek 9 bij de 1000 meter. Femke Kok is op weg naar de wereldtitel, Suzanne Schulting volgt op gepaste afstand. Marrit Fledderus kan zorgen voor een voltallig Nederlands podium.

Nederlandse vader

Vanwege de hevige concurrentie koos Smeding, die een Nederlandse vader heeft, voor een schaatsavontuur in Groot-Brittannië. Ze werd ook geboren in het Engelse Aylesbury. Op haar achtste verhuisde de familie naar Nederland, om in Harlingen te gaan wonen. Ze heeft een relatie met de Britse - in Nederland geboren - langebaanschaatser Cornelius Kersten.