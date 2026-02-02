Topschaatser Jorrit Bergsma doet in Milaan voor de vierde maal mee aan de Olympische Winterspelen. Wie weet voegt de 40-jarige Fries een vierde plak toe aan zijn collectie, na goud en brons in 2014 en zilver in 2018.

Bergsma wordt in Italië gesteund door zijn fanclub: Matties Naar Milaan. De supporters van de superstayer zijn erg actief op internet, hebben inmiddels ook een eigen lied en verkopen ludieke merchandise.

Kapsel

Diverse leden van de fanclub imiteren het iconische kapsel van Bergsma, die sinds enkele jaren rondrijdt met een flinke mat, oftewel lange haren in zijn nek. Maar de twaalf fans die naar Milaan afreizen, hebben niet hun eigen haar laten groeien. Ze kiezen voor een haarband met nephaar.

Henry Schut

De fanclub is nog jong. Pas rondom het olympisch kwalificatietoernooi ontstond het idee om Bergsma te eren met een eigen fanclub. Tijdens het OKT kwamen ze goed in beeld op tv, waarna NOS-presentator Henry Schut opperde dat de uitgedoste fans ook zo naar de Spelen moeten gaan.

"Toen kwam het idee wat op om dat maar te doen", vertelt Jolle van der Krieke aan Omroep Friesland. "En nu zijn de vliegtickets binnen, de toegangskaarten zijn er en het hotelletje is geboekt."

Heather Bergsma

Malou Nijboer zegt: "Ik word de tolk, want ik spreek een beetje Italiaans. En dat moet ook wel met die mannen, ze zijn anders niet los vertrouwd." Al handelen de heren heus wel verantwoordelijk. Ze hebben bijvoorbeeld aan Bergsma gevraagd of hij al hun acties en presentie wel kan waarderen.

"Hij deelt onze posts ook op zijn Facebook en Instagram, en zijn vrouw Heather ook. Ze vinden het wel mooi", zeggen ze. "Maar we hebben Jorrit ook gevraagd, want we willen hem niet in de weg zitten. Het gaat om zijn prestatie. Maar hij zei: 'Ik vind het hartstikke leuk!', dus hij vindt het geweldig."

Die Heather waar ze het over hebben is geboren als Heather Richardson. De 36-jarige Amerikaanse werd onder meer wereldkampioene sprint in 2013.

