Suzanne Schulting liet zichzelf en het aanwezige journaille in Milaan maandag flink schrikken. De Nederlandse topschaatsster ging tijdens een training op het olympische ijs hard onderuit. Maar toen ze ernaar gevraagd werd door de NOS, wist ze in eerste instantie niet eens waar het over ging.

De 28-jarige Schulting komt in Milaan in actie op de 1000 meter (langebaan) en 1500 meter (shorttrack), mogelijk wordt ze ook nog geselecteerd voor de aflossing. Een gebroken voorbereiding door een val kan ze dus niet gebruiken. Maar Schulting stelt de fans thuis gerust. "Het was een beetje gekkig, ik weet niet precies wat er gebeurde", zegt ze tegen de NOS.

'Kan gebeuren'

Of ze nou over haar punten ging of in een scheur bleef hangen, ze weet het niet en het maakt voor haar ook niet per se uit. "Kan gebeuren." De verslaggever van de Nederlandse omroep probeerde er nog wat van te maken door te zeggen dat de ijshal stilviel toen ze viel, maar ook dat wijst ze snel van de hand. "Zoveel schaatsers waren er ook weer niet aan het rijden, dus lawaai was er toch al weinig."

Geen schade

"Ik schrik daar persoonlijk niet zo van", zegt ze met een lach. Ze heeft er ook geen schade aan overgehouden. "Het pak is een beetje wit." Haar trainer Jac Orie komt vervolgens met een sneer richting de NOS op de vraag of zo'n val in het hoofd van een topschaatsster als Schulting blijft zitten. "Dat ligt eraan hoe veel vragen je er over blijft stellen deze week."

'Als je het de hele week oprakelt...'

De coach van Team Essent, de ploeg van onder meer Schulting en haar vriend Joep Wennemars, kan de humor van zijn eigen opmerking er wel van inzien. "Als je het de hele week oprakelt, dan gaat het niet alleen in het achterhoofd zitten, maar ook in haar voorhoofd. Ik weet waar je woont", grapt Orie.

