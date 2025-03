Feestvierende Joy Beune moest na gouden race op WK haar moeder overhalen: 'Ze durfde niet'

Joy Beune pakte in Hamar donderdagavond de wereldtitel op de 3000 meter bij de WK afstanden. De Nederlandse schaatsster kreeg na een eenzame rit het goud omgehangen, maar voordat ze haar gezicht bij de prijsuitreiking liet zien, wilde ze even langs haar ouders. Dat ging niet helemaal zonder problemen.

Beune beleefde een jaar geleden haar grote doorbraak tijdens de vorige editie van de WK afstanden en stond in Hamar dus aan de start als een van de topfavorieten. Toch probeerde ze de druk bij zichzelf weg te nemen: "Ik was nog geen wereldkampioen op de 3000 meter, dus ik had niks te verliezen. Ik kon alleen maar winnen en dat heb ik gedaan."

Sensationele Joy Beune pakt in hol van de leeuw goud bij WK afstanden, Nederlandse debutante ook op het podium Joy Beune is de WK afstanden in Noorwegen op geweldige wijze begonnen. De 25-jarige schaatsster pakte in het hol van de leeuw de wereldtitel op de 3000 meter. Beune rekende in een rechtstreeks duel af met de Noorse topfavoriete Ragne Wiklund, die uiteindelijk zelfs naast het podium viel. Martina Sablikova verraste met het zilver en de debuterende Merel Conijn pakte de bronzen medaille.

Beune moest het alleen doen

De Nederlandse had een loodzware loting, want ze moest het in een direct duel opnemen tegen favoriete Ragne Wiklund, die ook nog eens de steun van het Noorse publiek had. Wiklund moet het hebben van de laatste rondjes en dus was het voor Beuen moeilijk: "Ik heb hem bijna alleen gereden. Tot de een-na-laatste kruising, toen kwam ze ineens weer onderdoor."

Dit bedrag aan prijzengeld verdient Joy Beune met haar wereldtitel op de 3000 meter bij de WK afstanden Joy Beune heeft bij het WK afstanden direct goed gecasht. De topsschaatsster van Team IKO-X2O won in Hamar het goud op de 3000 meter en dat levert haar het nodige prijzengeld op.

Dat had ze kunnen zien als een slecht teken, maar eigenlijk vond Beune het juist wel lekker. "Dat was een fijne reddingsboei voor me. Ik zat er ergens op te wachten, dus het was wel een lekkere kruising om te krijgen. Verder heb ik alleen gereden, dus het was best wel zwaar."

Beune rekende in het rechtstreekse duel dus af met Wiklund, maar het meeste gevaar kwam uiteindelijk van Martina Sablikova. De ervaren Tsjechische pakte namelijk het zilver met een tijd die slechts achttien honderdsten langzamer was dan die van Beune. Dat verschil zorgde voor twijfel bij de Nederlandse: "Er kwam nog een rit na me, dus ik dacht: oeh, ik weet niet of het genoeg is. Dus dat was wel even spannend."

Moeder van Beune durft niet te springen

De schaatsster van Team IKO-X20 kon echter opgelucht ademhalen, want in de laatste rit kwam haar wereldtitel niet meer in gevaar. Beune wilde het feestje daarna gaan vieren met haar familie, maar daarvoor moesten ze wel voor over de boarding springen. Dat zorgde voor problemen bij de moeder van de wereldkampioene: "Ik zei: spring nou even over dat ding heen, maar ze durfde niet. Uiteindelijk sprong ze wel. Ik ben heel blij dat ze hier zijn."