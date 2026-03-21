Femke Kok is al jarenlang onverslaanbaar op de 500 meter. Dat resulteerde vorige maand in haar eerste gouden plak op de Olympische Winterspelen. In Milaan pakte de topschaatsster ook nog zilver op de 1000 meter. Dat bracht haar totaal op twee. Toch vond Kok een manier om een indrukwekkende foto van schaatsicoon Ireen Wüst na te bootsen.

Kok kende een absoluut droomjaar. Dat begon met het aanscherpen van het wereldrecord op de 500 meter bij de World Cup in Salt Lake City. Op de snelste baan ter wereld kwam ze tot 36,09 seconden, waarmee ze de twaalf jaar oude tijd van de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa verbeterde. Het bleek de opmaat voor een geweldig olympisch seizoen.

De 25-jarige Kok bleef onverslaanbaar op de wereldbekerwedstrijden. Dus leek goud een abc'tje op de Spelen in Milaan. Dat werd het ook, al moest Kok het wel nog even doen. Ze won in een olympisch record (36,49) haar eerste gouden medaille, voor landgenote Jutta Leerdam. Op de 1000 meter waren de rollen juist omgedraaid. Kok sloot haar seizoen af met de wereldtitel sprint.

Huldiging na huldiging voor Femke Kok

Door al haar successen werd Koks seizoen nog enige tijd verlengd. Ze had de nodige sponsorverplichtingen en huldigingen op het programma staan. Zo kreeg ze een erepenning in haar geboorteplaats Nij Beets en mocht ze het veld op met haar medailles bij voetbalclub SC Heerenveen. Daarnaast volgde een speciaal erediner met olympische- en paralympische medaillewinnaars.

Femke Kok imiteert Ireen Wüst

Bij al die momenten na de succesvolle Winterspelen en WK sprint griste Kok haar telefoon uit haar zak voor de nodige foto's. Die dumpte ze allemaal in een rits op Instagram. "Van alles wat", plaatste ze er bij. Wat vooral opviel, was een poserende Kok voor een schilderij van Ireen Wüst. Zij had daarbij haar dertien olympische medailles (6 goud, 5 zilver en 2 brons) om haar nek. Kok, oud-teamgenote van Wüst, heeft dus nog een lange weg te gaan om de iconische foto helemaal na te bootsen.

In de comments wordt Kok overladen met mooie reacties. Zo reageren onder anderen topschaatssters Marijke Groenewoud en Marrit Fledderus hartjesogen. Ook teamgenoot Jenning de Boo laat van zich horen. "Hooligan", schrijft hij onder de post van Kok.