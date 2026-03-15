Voor de olympisch kampioenen uit Milaan is de rust teruggekeerd na een hectisch schaatsseizoen, maar qua huldigingen zit het er nog niet op. De Friese medaillewinnaars werden zaterdagavond bijvoorbeeld gehuldigd in een bomvol Abe Lenstra Stadion.

Femke Kok, Jorrit Bergsma, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud en Itzhak de Laat pakten namens Friesland medailles in Milaan. Eerder werden Kok en Bergsma al gehuldigd in hun woonplaatsen. Zo plaatste de olympisch kampioen op de mass start prachtige beelden van zijn huldiging in Aldeboarn. Bergsma reed in een open auto door de straten van het Friese dorp terwijl alle mensen de iconische Friese vlag buiten hadden hangen. Zaterdag maakte de schaatser nog een rondje op de fiets, maar daarna moest hij naar het Abe Lenstra Stadion om ook daar een huldiging te krijgen.

Huldiging in het Abe Lenstra Stadion

Kok, Bergsma, Groenewoud, Rijpma-de Jong en De Laat werden voor de wedstrijd het veld opgeroepen en maakten onder luid applaus van het publiek een rondje in het Abe Lenstra Stadion. Dit deden ze voor de wedstrijd sc Heerenveen - Telstar, einduitslag 3-0 voor de Friese thuisploeg. Bergsma liep ook nog even langs de analisten van ESPN waar hij zijn medaille even liet voelen aan oud-voetballer Anco Jansen. "Wat is die zwaar zeg. Maar heel gaaf man", keek Jansen raar op toen hij het eremetaal van Bergsma in zijn handen kreeg.

Qua huldigingen zijn Kok, Bergsma, Rijpma-de Jong, Groenewoud en De Laat niet de enige schaatsers die gehuldigd werden in een Eredivisie-stadion. Voor de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax op 7 maart werd Jenning de Boo als een ware held onthaald in de Euroborg. De Groningse sprinter won twee keer zilver tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan en kreeg het publiek in Groningen daarna op de banken.

Het is niet de eerste keer dat de Friese medaillewinnaars werden gehuldigd in Friesland. Op 26 februari werden de schaatsers al als helden onthaald op de Oude Koemarkt in Heerenveen. Met een groot podium bouwden de schaatsers ook daar een groot feest na hun topprestaties in Milaan.