Olympisch kampioene Femke Kok ging donderdag op bezoek bij een bekend tijdschrift. De schaatsster was afgelopen seizoen onverslaanbaar en groeide uit tot een icoon van de sport. Daardoor krijgt ze veel mooie aanbiedingen.

Na haar succesvolle seizoen wordt Kok benaderd door de media voor interviews en samenwerkingen. Zo ging ze vorige week al langs Upfront. Dat is een voedingsmerk met eigen testlab, fabriek en supermarkt en is volledig gericht op het zo gezond mogelijk maken van voeding. Zeker voor topsporters een belangrijk onderdeel in hun carrière. Kok werd uitgenodigd om de nieuwe lijn uit te proberen en feedback te geven.

Women's Health

Donderdag stond er weer een nieuwe afspraak voor Kok op de planning. Ze ging langs bij een bekend magazine, waarvoor ze eerder al covermodel was. "Eventjes op bezoek bij Women's Health", schrijft ze op Instagram.

Ze doet meteen een aankondiging. "Er komt iets leuks aan", aldus de schaatsster. Dat blijkt meteen in de volgende Instagram Story. "Binnenkort... Een open en gezellig gesprek met Femke Kok", staat daarin. "Gelukkig staan niet al onze gesprekken op de band", grapt presentatrice Lara Steenvoorden.

Succesvol seizoen

Kok schitterde in januari op de cover van het magazine. Daarna beleefde ze het grote hoogtepunt van haar seizoen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze pakte daar het goud op de 500 meter en won zilver op de 1000.

De schaatsster van Team Reggeborgh sloot vervolgens haar seizoen af met de wereldtitel sprint in Thialf. Daarna kon ze haar successen groots gaan vieren tijdens een welverdiende vakantie. Ze werd bijvoorbeeld onthaald in een bomvol Abe Lenstra Stadion tijdens de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Telstar en gehuldigd in haar thuisdorp Nij Beets. Dinsdag kwamen alle olympisch en paralympisch medaillewinnaars nog bijeen voor een speciaal diner.