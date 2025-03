Fenomenale Jenning de Boo klopt Jordan Stolz met baanrecord op 500 meter bij WK afstanden

Jenning de Boo heeft de wereldtitel op de 500 meter gepakt. Hij versloeg schaatsfenomeen Jordan Stolz met een fantastische rit. De Amerikaan leek dit seizoen onverslaanbaar, maar de Nederlander bewees het tegendeel.

De 500 meter bij de mannen begon met een Nederlands drama. Janno Botman kwam namelijk ten val. Zichtbaar balend verliet hij de baan in de openingsrit.

De rit van Merijn Scheperkamp begon met een valse start. Hij maakte een kleine beweging. Zijn tegenstander Yevgeniy Koshkin reed een razendsnelle opening, maar de Nederlander liet zich niet uit het veld slaan. Hij reed drie tienden langzamer dan de Kazach.

Jordan Stolz

Toen was het de beurt aan topfavoriet Jordan Stolz. Die was net iets sneller dan landgenoot Cooper McLeod. Stolz reed een snelle tijd van 34.38, maar geen baanrecord. McLeod klokte 34.52.

Jenning de Boo werd even uit zijn concentratie gehaald met een valse start. Hij liet zich echter niet van zijn stuk brengen en reed een fantastische opening. Uiteindelijk pakte hij zelfs het baanrecord met een tijd van 34.24.

Na afloop was hij ontroerd. "Het is wel echt een besefmomentje", zegt hij bij NOS. "Het is heftig, zo'n dag. Ik ga het even laten indalen met het team in het hotel en morgen staan we er weer." De Boo rijdt zaterdag nog de 1000 meter.

Femke Kok en Jutta Leerdam

Op de 500 meter voor vrouwen was er ook Nederlands succes. Femke Kok pakte de wereldtitel en Jutta Leerdam veroverde het zilver.

