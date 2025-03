Ex-topschaatser Sven Kramer heeft bonje met bezoeker bij WK afstanden: 'Sssst'

Bij de WK afstanden is schaatslegende Sven Kramer ook present. Hij is in Hamar als commercieel directeur van Team Essent. Tijdens de 500 meter voor vrouwen op vrijdagavond leek de viervoudig olympisch kampioen zich zichtbaar te storen aan een andere bezoeker.

In rit vijf kwamen Jingziqian Wang en Anna Ostlender op het ijs van het befaamde Vikingskipet. De eerste poging om de sprintsters te laten starten ging mis: vals. Een man in een pak met Noorse vlaggetjes maakte zich vervolgens erg druk. Hij legde zijn vinger op zijn lippen en maakte zo naar het publiek het gebaar om stil te zijn.

Handgebaar Sven Kramer

Vervolgens richtte de man zich ook tot Kramer. Hij maakte met opengesperde hand een gebaar naar de Fries. Die was daar helemaal niet van gediend. Op zijn beurt maakte Kramer ook een handgebaar, zo van: wegwezen joh. De commentator van de NOS zei: "Kramer heeft even geen zin in een supporter. Die wil schaatsen kijken."

Schaatslegende Ireen Wüst onthult geheime ontmoetingen 'na sluitingstijd': 'Ik wilde niet dat het bekend zou worden' Ireen Wüst sloot haar imposante schaatscarrière af met een enorme zwik titels, waaronder vijftienmaal goud bij de WK afstanden. Het jaar 2009 was een van haar mindere seizoenen. Daarover doet de Brabantse legende nu een boekje open.

Goud voor Femke Kok

De kortste afstand op het programma werd gewonnen door Femke Kok. Ze was de dominante sprintster bij de wedstrijden om de World Cup en was de topfavoriete. Maar na een valse start opende ze niet zo snel als we van haar gewend zijn. Er rolde voor haar doen geen toptijd uit, toch bleek het genoeg voor goud.

Jutta Leerdam legde beslag op het zilver. Een erg sterke prestatie, want de 500 meter is niet haar beste afstand, mede doordat ze relatief traag start. Ze was in Hamar na 100 meter bijvoorbeeld de dertiende snelste. Maar met haar rondje van 27,0 bewees ze dat ze na een wisselvallig seizoen in topvorm in Hamar is gearriveerd.

Omstreden schaatstrainer Jillert Anema maakte lastige keus: 'Dit is niet eerlijk naar mijn vrouw toe' Het is dertig jaar geleden dat Rintje Ritsma de schaatswereld opschudde. 'De beer uit Lemmer' besloot in 1995 een commercieel team te starten: Sanex. Een van zijn trainers bij die ploeg was Jillert Anema. De uitgesproken Fries kon zo zijn eerdere frustraties een beetje wegspoelen.

Team Essent

Vorig jaar zat Jutta Leerdam nog in de equipe van Kramer. De Europees sprintkampioene en toen nog Schaatsteam Jumbo gingen niet helemaal soepel uit elkaar.

“Lastig niet, maar leuk is anders", zei Kramer eerder bij talkshow Humberto over het afscheid van Jutta Leerdam. "Uiteindelijk is er een aantal mensen gestopt, een aantal mensen is vrijwillig gegaan en een aantal is gegaan omdat wij dachten dat het beter was om afscheid van elkaar te nemen."