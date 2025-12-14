De ploegenachtervolging bij de vrouwen tijdens de World Cup schaatsen in Hamar is uitgelopen in een teleurstelling. Kim Talsma, die de afwezige Joy Beune verving, ging onderuit tijdens de laatste rit met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenwoud.

De Nederlandse vrouwen kwamen tijdens de laatste rit in actie tegen de vrouwen van Japan. Bondscoach Rintje Ritsma koos voor Rijpma-De Jong, Groenewoud en Talsma. Beune was afwezig. Het onderdeel werd afgetrapt door de schaatssters uit Noorwegen en China. De Noorse vrouwen verloren in eigen huis.

Tijdens de tweede rit waren de dames uit Kazachstan de Duitse vrouwen te snel af, maar wel langzamer dan China en Noorwegen. Daarna was het de beurt aan Canada en China. Canada ging direct naar de eerste plek met een tijd van 2:57.20.

Geen desastreuze gevolgen

Al vrij snel na de start van de laatste rit, ging Talsma onderuit. Het leek erop dat ze de schaats van haar voorganger aantikte tijdens "het moeilijkste punt" volgens analist Erben Wennemars. Een teleurstelling voor de debutant, maar geen desastreuze gevolgen voor Nederland dat vierde staat in de World Cup. De beste zes gaan door naar de Olympische Winterspelen.

