De 22-jarige Duitse topschaatsster Josephine Schlörb heeft een tegenvaller moeten slikken in aanloop naar de Olympische Winterspelen. Ze had namelijk al haar spullen gereed, toen het olympisch comité (IOC) op de lijn kwam. Daardoor moest de concurrente van Joy Beune wat aanpassen.

Schlörb was van plan om met haar op maat gemaakte schaatsen te verschijnen in Milaan. Maar daar is een stokje voor gestoken. Dat vertelde ze tegenover Sächsische Zeitung. Volgens de Duitse wees het IOC haar op Regel 50 van het Olympisch Handvest. Daarin staat dat politieke uitingen tijdens de Winterspelen strikt verboden zijn.

'Discriminatie is een misdaad'

"Op mijn oude, op maat gemaakte schaatsen stonden nogal wat teksten", verklaart Schlörb. "Bijvoorbeeld: Haat is geen mening. Discriminatie is een misdaad." Daar zal het IOC het ongetwijfeld mee eens zijn, maar toch kwamen haar schoenen niet door de keuring.

Schlörb voelde de bui al hangen en nam in vroegtijdig stadium contact op met het Duitse olympische comité (DOSB). Bijna zes maanden later kwam er pas reactie vanuit het IOC. "Het moet volledig vrij zijn van politieke gedachten," legt Schlörb uit. "Je mag er alles omheen doen, alles dragen, alles zeggen, maar tijdens de wedstrijd zelf mag je geen politieke uitspraken doen."

Bijzondere oplossing

Omdat Schlörb er al een klein beetje rekening mee had gehouden, ontwierp ze een ander model. Hoewel ze niet helemaal van een boodschap op haar schoenen wilde afzien, liet ze er een wereldkaart op drukken, bestaande uit het woord "Respect" in verschillende kleuren. Dit werd uiteindelijk goedgekeurd door het IOC. "Ik ben dol op deze schoenen."

Schlörb doet in Milaan mee aan drie onderdelen: de 3000 meter, ploegenachtervolging en massastart. Telkens treft ze daarin Marijke Groenewoud. Op de 3 kilometer is ook Joy Beune een concurrente. Die rijdt samen met Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong de ploegenachtervolging namens Nederland.

