Voor Joy Beune is het simpel: op zaterdag 7 februari moet het gebeuren. Terwijl de olympische vlam in Milaan net brandt, staat voor haar de enige individuele afstand van deze Spelen al op het programma. Samen met Merel Conijn en Marijke Groenewoud opent zij de jacht op goud op de 3000 meter. De verwachtingen zijn torenhoog, ook bij voormalig kampioene Carlijn Achtereekte.

Waar Marijke Groenewoud (1500 meter en massastart) en Merel Conijn (5000 meter) later in het toernooi nog kansen krijgen, is de openingsdag voor Joy Beune direct cruciaal. Na een teleurstellend OKT liep ze haar geliefde 1500 meter mis en ook op de 5000 meter wist ze zich niet te plaatsen. Het is voor haar in Milaan op individueel gebied dus alles of niets op de 3000 meter.

Olympisch goud als outsider

Precies hetzelfde scenario deed zich voor bij voormalig olympisch kampioene Carlijn Achtereekte. Voor de Spelen van 2018 in Pyeongchang wist ze zich alleen te plaatsen op de 3000 meter, net zoals bij Beune nu het geval is. Het leidde uiteindelijk voor Achtereekte tot een verrassende gouden medaille. Ze voorziet voor Joy Beune nu een vergelijkbaar scenario: "Ik kwam in 2018 ook maar op één afstand in actie en dat pakte toen goed uit. Ik heb Joy nu ook wel hoog staan op mijn lijstje."

Mentaal sterke Joy Beune

Achtereekte leefde, net als heel schaatsend Nederland, intens mee met Beune na haar dramatische OKT. "Ze heeft echt wel wat meegemaakt, maar ze is mentaal heel sterk", aldus de oud-kampioene. Toch is die mentale veerkracht slechts het halve werk, want de concurrentie komt in Milaan voor een groot deel uit eigen land. Met Groenewoud en Conijn aan de start weet Achtereekte dat het een titanenstrijd wordt: "Eigenlijk zouden ze hem alle drie kunnen winnen."

'Opletten' voor Noorse dreiging

Maar niet alleen de Nederlandse concurrentie ligt op de loer. De Noorse Ragne Wiklund deelde vlak voor de Spelen nog een flinke tik uit door tijdens de laatste World Cup met een baanrecord te winnen. Zij is de grote internationale favoriet voor het goud op de 3000 meter, ziet ook Achtereekte. "Wiklund is een heel sterke en gevaarlijke schaatsster", besluit de oud-kampioene. "Dus dat wordt wel opletten."

