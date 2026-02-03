Langzaam vinden de olympische atleten hun weg naar het olympisch dorp in Milaan. Zo ook de Poolse topschaatsster Kaja Ziomek-Nogal, rivale van de Nederlandse Femke Kok op de 500 meter. Zij toonde haar verblijf, waar vooral in eigen land het nodige om te doen was.

Net als TeamNL hebben de Poolse atleten een appartementencomplex in het olympisch dorp. Ziomek-Nogal nam haar volgers mee voor een kijkje achter de schermen. Heel veel viel erop haar kamer niet te zien, zo stelden Poolse media. "Atleten hebben geen luxeleven... Ze hebben niets meer dan een bed en een kledingkast", reageerde Przeglad Sportowy verontwaardigd.

Bekijk hieronder het onderkomen van TeamNL:

Olympisch dorp

Het olympisch dorp is gelegen in de wijk Porta Romana en biedt plaats aan 3500 atleten de komende drie weken. Na de Olympische- en Paralympische Winterspelen verandert het in een modern studentencomplex. Maar de komende weken zullen topatleten als Jenning de Boo, Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting, Joy Beune, Kjeld Nuis en Jutta Leerdam er verblijven.

De olympiërs komen in niks te kort. Zo zijn er hoogwaardige restaurants, is er een wellnessruimte die 24 uur per dag geopend is en zijn er natuurlijk de beste sportvoorzieningen. "Het is ontworpen voor atleten om te genieten van comfort, duurzaamheid en een unieke ervaring tijdens de Spelen!", verzekert de organisatie.

Rivale Femke Kok

De Poolse Katja Ziomek-Nogal geldt op de Winterspelen als concurrente voor de Nederlandse Femke Kok op de 500 meter, al won laatstgenoemde dit seizoen alle World Cups waar ze verscheen. Ziomek-Nogal eindigde drie keer op het podium en werd onlangs Europees kampioene in eigen land. Belangrijk detail: daar was de voltallige Nederlandse schaatstop op Anna Boersma na niet aanwezig.

