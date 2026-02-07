Jutta Leerdam heeft zaterdag na haar training in Milaan vroegtijdig het stadion verlaten. Ze wilde eigenlijk geen pers te woord staan voor haar race op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen, maar kwam daar later op terug. Toch wilde ze nog niets kwijt over haar training en sloeg ze de interviews over.

Leerdam verscheen zaterdag na haar training op het ijs in Milaan wel voor een interview bij NOS, maar is daarna vroegtijdig weggelopen. Dat melden verslaggevers ter plaatse. De reden voor die keuze is vooralsnog onbekend. Inmiddels heeft Leerdam het stadion verlaten. Ze heeft andere media niet te woord gestaan, wat ze eigenlijk wel zou doen.

Ophef

Er ontstond afgelopen vrijdag in Milaan ophef toen werd aangekondigd dat Leerdam in aanloop naar de 1000 meter de Nederlandse pers niet te woord zou staan. De Nederlandse Sport Pers (NSP) diende een klacht in bij voormalig topschaatser Carl Verheijen, tegenwoordig chef de mission van TeamNL. "Dit is ongepast, onacceptabel, TeamNL-onwaardig en van weinig respect getuigend richting de Nederlandse media en - vooral - het Nederlandse publiek", stelde de NSP in een verklaring.

Uiteindelijk besloot Leerdam op zaterdag alsnog de NOS te woord te staan. "TeamNL heeft naar aanleiding van de persverzoeken contact gehad met Jutta Leerdam. Zij heeft zelf de keuze gemaakt om vanmiddag na haar training de Nederlandse pers te woord te staan over haar voorbereidingen op de Spelen en haar eerste wedstrijd", luidde het statement dat door NOC*NSF naar buiten werd gebracht.

De aanvankelijke beslissing van Leerdam om niet met de pers te praten, kon overigens op veel steun rekenen vanuit de lezers van Sportnieuws.nl. Ruim twee derde van de stemmers op een poll over Leerdam nam het op voor de 27-jarige topschaatsster. Zij vinden dat de ex-wereldkampioene op de 1000 meter vooral zelf bepaalt of ze behoefte heeft om met de media te praten. Overigens zal Leerdam naar verwachting maandag na afloop van de 1000 meter de pers wel weer te woord staan.

