Tim Prins was hét slachtoffer bij de bekendmaking van de olympische schaatsselectie. De rijder van Team Reggeborgh stond na het OKT hoog genoeg op de matrix, maar mag toch niet naar Milaan. Prins doet komend weekend wel mee aan de EK afstanden, maar in aanloop naar dat toernooi blijkt dat hij vooral nog bezig is om de olympische teleurstelling te verwerken.

Prins wist direct na het OKT dat hij op de wip zat. Hij eindigde als derde op de 1500 meter en werd daardoor de negende man op de matrix van de KNSB. Nederland mocht negen rijders afvaardigen naar Milaan en dus leek het net genoeg. Er bestond echter een kans dat de selectiecommissie Marcel Bosker aan zou wijzen voor de ploegenachtervolging. Dat gebeurde en het ging ten koste van Prins. Het besluit leverde een storm aan kritiek op.

Die dreun kwam natuurlijk keihard aan bij de schaatser, die vervolgens meerdere keren schande sprak van de keuze van de bond. Ondanks die keiharde klap staat hij komend weekend in Polen wel aan de start bij de EK afstanden. Daar ontbreken nagenoeg alle olympiërs, maar Prins rijdt liefst vier afstanden.

Prins

Het is de vraag in welke toestand hij daar verschijnt, want in gesprek met De Telegraaf geeft hij aan nog altijd te worstelen met het mislopen van de Spelen. Prins moest een dag eerder dan gepland vliegen door de winterse omstandigheden, maar het had hem naar eigen zeggen 'niets kunnen schelen' als er helemaal geen vluchten naar Polen mogelijk waren geweest.

Prins heeft het erg moeilijk gehad sinds zijn olympische droom in duigen: "Ik weet me niet echt een houding te geven. Ik weet ook niet of ik voldoende gemotiveerd ben dit seizoen af te maken."

De schaatsers leeft normaal gesproken volgens een strikt regime wat betreft slapen en eten, maar liet dat de afgelopen tijd los. "Ik ben volgens mij drie keer bij de McDonald's geweest, omdat ik nog honger had. Ben een paar keer pas na twaalven opgestaan. Als ik 's morgens geen zin had om te trainen omdat het slecht was, dan ging ik ook niet trainen."

'Het is een soort traumaverwerking'

Dat maakte hem echter ook niet gelukkig en dus doet hij komend weekend gewoon mee aan de EK afstanden. Prins doet daar met de 500, 1000 en 1500 meter én de teamsprint zelfs mee aan vier onderdelen. Hij realiseert zich dat iedereen het had begrepen als hij niet was gegaan, maar hoopt dat het hem goed gaat doen.

"Het is een soort traumaverwerking", vertelt hij tegen de krant. "Vergelijk het met een auto-ongeluk of iets met een vliegtuig waardoor je plots vliegangst hebt, dan moet je eigenlijk meteen weer in de auto of het vliegtuig stappen om van de angst af te komen."

Prins denkt dat het helpt om weer terug in het normale ritme te komen, maar vreest ook dat hij tijdens de Spelen weer een enorme klap zal krijgen: "Ik verwacht dat februari de lastigste periode voor mij zal zijn." Tot overmaat van ramp zal hij zich dan ook in zijn eentje moeten redden, omdat de volledige staf van zijn ploeg vanzelfsprekend in Milaan zit.

EK afstanden

De EK afstanden beginnen op vrijdag 9 januari en duren tot en met zondag 11 februari. Nederland komt met een vrij onervaren selectie naar Polen, want van de achttien olympiërs doet enkel Anna Boersma mee.