Nee, het waren niet bepaald geweldige Olympische Winterspelen voor Suzanne Schulting. Sportief gezien boekte ze geen aansprekende resultaten en zeker van haar terugkeer als shorttrackster had ze meer gehoopt. Daarnaast kende ook vriend Joep Wennemars een sportief drama én was er veel te doen om Schultings rol binnen de shorttrackploeg. Daar blikt ze kort na de Spelen uitgebreid op terug.

De drievoudig olympisch kampioene plaatste zich voor de 1000 meter op de langebaan, maar kwam daar niet in de buurt van de medailles. Meteen na die race vierde ze haar terugkeer bij het shorttrack. Vlak voor de Spelen had ze een aanwijsplek voor de 1500 meter gekregen, maar stiekem hoopte ze ook op een rol in het aflossingsteam bij de vrouwen.

Suzanne Schulting werd gepasseerd

Die rol kreeg ze niet. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap mochten voor succes gaan en Schulting werd gepasseerd, terwijl ze meermaals had aangegeven graag in actie te komen. Bondscoach Niels Kersholt besloot echter anders. Door een val van Michelle Velzeboer ging het in de finale mis en viel Nederland buiten de medailles. Als ze wel in de prijzen waren gevallen, had Schultling geen goud, zilver of brons gekregen omdat ze niet in de halve finale of finale op het ijs was verschenen.

Teleurstelling bij Suzanne Schulting

Dat Schulting niet mocht rijden, daar baalt ze enkele dagen na de Spelen nog flink van. "Het was aan Niels om bepaalde keuzes te maken. Maar het is natuurlijk heel frusterend", zo geeft ze eerlijk toe in gesprek met Women's Health. Op de 1500 meter kwam ze in een merkwaardige halve finale door matig ijs ten val en ging een kans op een individuele medaille in rook op.

En dan was er nog iets: de shorttrackploeg vierde met vijf keer goud, eenmaal zilver en een bronzen plak grote successen, maar rondom de feestvreugde was Schulting nergens te bekennen. Schulting reed mede door een enkelbreuk in het voorjaar van 2024 de afgelopen jaren buiten één NK geen shorttrack-wedstrijden en daardoor miste ze aansluiting bij de huidige shorttrackselectie.

De schaatsster van Team Essent vindt het daarom ook niet terecht dat de huidige shorttrackploeg als 'hechter' wordt omschreven dan de generatie hiervoor. "Er is natuurlijk een heel nieuw team opgestaan met nieuwe coaching en staff. Maar het is niet opeens een veel hechter team dan toen ik vier jaar geleden naar de Spelen ging, zoals veel mensen snuggeren." Schulting is dan ook duidelijk over haar sociale rol binnen dit team. "Ik hoorde alleen niet bij deze groep, omdat ik de processen niet heb meegemaakt."

Toen Schulting op de Spelen van 2018 en 2022 als shorttrackster olympische titels won, was reactie volgens haar hetzelfde. "Toen stonden we op dezelfde manier op de kussens te juichen als iemand een medaille won." Volgens haar de sfeer dus niet anders dan voorheen, maar wel met andere mensen om haar heen. Er zitten natuurlijk nieuwe shorttrackers in de nationale ploeg en Kersholt heeft het stokje van de vorige bondscoach Jeroen Otter overgenomen.

Kans op revanche in Thialf

Het seizoen zit er voor Schulting overigens nog niet op. Na een teleurstellende Spelen kan ze aankomend weekend revanche nemen tijdens de NK Sprint. Als ze eerste of tweede wordt in Thialf, dan wacht er nog een mooi toetje. Volgende week vinden namelijk de WK Sprint plaats en de eerste twee schaatssters van de NK plaatsen zich voor dat toernooi. Femke Kok doet niet mee, maar is al zeker van deelname door een aanwijsplek. Jutta Leerdam laat beide toernooien schieten.

Schultings geliefde Joep Wennemars doet ook mee bij de mannen. Hij is al aangewezen voor de WK, maar rijdt ook de Nederlandse kampioenschappen sprint. Wennemars kende een beladen debuut op de Spelen. Op de 1000 meter lag hij op medaillekoers, maar werd hij gehinderd door de Chinese schaatser Lian Ziwen, tot afgrijzen van onder meer de aanwezige Schulting. Op de 1500 meter werd hij nét vierde, achter Zhonyan Ning, Jordan Stolz en Kjeld Nuis.