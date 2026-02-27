De NK allround en NK sprint van dit weekend zijn beroofd van enkele topschaatsers. Die afzeggingen bieden kans aan anderen om de spotlights te grijpen.

Thialf is zaterdag en zondag het decor van de Nederlandse kampioenschappen allround en ook sprint, bij beide geslachten. Vier toernooien in één weekend, kortom. Diverse olympische helden hebben zich afgemeld, waaronder Jutta Leerdam, Jenning de Boo, Joep Wennemars, Femke Kok en Kjeld Nuis.

Jutta Leerdam beëindigt haar seizoen

Bij de NK allround en sprint zijn enkele tickets te verdienen voor de WK allround plus sprint van het weekend daarop. Voor aanvang van de toernooien had schaatsbond KNSB al diverse schaatsers aangewezen, zoals Jutta Leerdam en Femke Kok voor de WK sprint. Kok maakt gebruik van dat startbewijs, Leerdam niet. De Westlandse olympisch kampioene op de 1000 meter heeft haar seizoen beëindigd en skipt dus het mondiale sprinttoernooi.

Schaatsbond KNSB wijst geen vervanger aan voor Jutta Leerdam in aanloop naar het WK sprint. Dat betekent dat bij het NK sprint voor vrouwen niet één maar twee plekken voor het WK sprint te verdienen zijn. Da's heel interessant voor bijvoorbeeld Marrit Fledderus (bij het OKT gediskwalificeerd na een tweede valse star), supertalent Angel Daleman (18), Suzanne Schulting, Isabel Grevelt, Naomi Verkerk en Chloé Hoogendoorn. Ze zullen azen op dat ticket.

Tickets

Bij het NK allround zijn er bij de vrouwen juist geen WK-tickets meer te verdienen, omdat de KNSB besloot niet twee maar drie schaatssters een aanwijsplek te geven. Mocht een van die drie ziek worden of zich om een andere reden afmelden, dan komt de winnaar van het NK allround alsnog in aanmerking, zo laat de KNSB weten.

Bij de mannen is er op de NK één startplek voor de sprinters en één startplek voor de allrounders te verdienen. Joep Wennemars en Jenning de Boo zijn aangewezen voor het sprinttoernooi. Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma voor het allroundtoernooi. De wereldkampioenschappen sprint en allround vinden van 5 tot en met 8 maart plaats in Heerenveen.

