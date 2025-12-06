Wat een week was het voor topschaatsster Jutta Leerdam. De rijdster van Team Kafra werd tijdens een trainingsritje op de fiets aangereden, maar herstelde snel en gleed bij de World Cup in Heerenveen naar het goud op de 1000 meter. Leerdam put kracht uit de situatie.

De regerend Europees sprintkampioene Leerdam werd een week geleden met haar fiets van de weg gereden door een chauffeur die meer op zijn telefoon lette, dan op de weg. Leerdam ging over haar stuur en over de kop. Ze had vijf hechtingen nodig in een wond op haar kin en heeft schaafwonden op haar linkerarm en schouder. Desondanks richtte Leerdam zich knap op.

Goud in Thialf

Voor Leerdam is de gouden plak in Thialf de bevestiging dat ze op het goede spoor zit. Ze heeft de trainingsarbeid van de vorige maanden, plus de twee eerdere World Cups, omgezet in een stevige basis voor meer succes in dit olympische seizoen.

Op TikTok laat ze in een video haar gouden medaille zien. Ze neemt het object met een grote lach vast. Het bijschrift is: 'Goud bij de World Cup! We hebben een paar littekens opgelopen, maar voegen ook een gouden plak toe aan de verzameling."

Focus

In de video zelf staat ook een tekst: "Mentaliteit van de week: als we plat op ons gezicht vallen, dan staan we op, herpakken we onze focus, racen we en winnen we."

@juttaleerdam WORLD CUP GOLD ✨ We added a few scars and a gold medal to the collection 🤍 ♬ Pretty girl rock - solartunne

Familie van Jutta leerdam

In Thialf werd Leerdam gesteund door haar ouders en haar zusje Beaudine. Maar er waren ook veel fans die bordjes bij zich hadden met aanmoedigingen voor de schaatstopper. "Iedereen heel erg bedankt voor de steun', schreef Leerdam op Instagram.

In een story op Instagram deelde ze een foto van fans die een bordje omhoog hielden met de tekst 'Jutta gaat voor goud!'. "Ik zag gisteren zoveel bordjes, heel erg bedankt allemaal voor de steun", zette Leerdam erbij met een lichtblauw hartje en een poppetje met betraande ogen.