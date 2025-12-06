De 1000 meter bij de World Cup schaatsen in Heerenveen werd volledig gedomineerd door Jordan Stolz. De Amerikaan zette een nieuw baanrecord neer (1,06.38). Tim Prins werd derde, op gepaste afstand, en was de snelste landgenoot.

"Deze had ik nodig, misschien", zegt Prins tegen de NOS over zijn bronzen plak. Hij was de beste Nederlander in Thialf.

"Ik werd telkens vierde, vijfde, zesde. Nu achter een ongenaakbare Stolz en goede Finn Sonnekalb. Stolz verslaan is nu niet aan de orde. We praten al zo lang over een 1,06 rijden. Eigenlijk hadden we dat bij de NK afstanden moeten doen. Want als Stolz hier komt is de kans groot dat hij er onder duikt. Dat blijkt nu wel."

World Cup

Prins gaat door: "Ik hoefde niks te bewijzen. Ik zit er structureel dichtbij. De NK afstanden is belangrijk, maar ik wil ook goed rijden bij de World Cups. Ik vind het zonde om niet honderd procent bij een World Cup te rijden."

"Daarom is deze wel lekker, dat ik met een goede rit het podium op rijd. Of het een beetje goud voor mij is? Nee. Dan had ik Stolz moeten verslaan. Maar ik kan er wel van genieten hoe hij hier rond rijdt."

Baanrecord

De Amerikaanse schaatser Jordan Stolz heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen een flinke tik uitgedeeld aan Jenning de Boo. Stolz opende sneller dan De Boo. In de binnenbocht na de kruising van de eerste volle ronde kwam hij daarna hard onderdoor en nam ruim afstand van de Nederlander, die met 1.07,60 als vierde eindigde. Prins was in de slotrit nog nipt sneller dan De Boo en pakte de laatste podiumplaats.

Kjeld Nuis kwam al in de eerste rit in actie. De 36-jarige schaatser reed 1.07,83 en zag vervolgens de 18-jarige Duitser Finn Sonnekalb onder die tijd duiken. Wereldkampioen Joep Wennemars reed 1.07,75 en bleef Nuis daarmee voor op de zesde plaats. Nuis werd zevende.