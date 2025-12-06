Goudhaantje Joy Beune heeft weer gezegevierd bij de World Cup. Zaterdag zette de topschaatsster in Heerenveen op het ijs van Thialf de 1500 meter naar haar hand. Daarna sprak ze met Sportnieuws.nl over haar rit.

Ze kwam over de finish met een gebalde vuist. "Ja, blijdschap inderdaad", zegt ze erover. "Ik heb niet stilgezeten de afgelopen weken. Dit was geen piekmoment. Ik wil een goed Olympisch Kwalificatie Toernooi rijden."

"De 5000 meter van gisteren zit nog in de benen. Dan toch winnen, daar ben ik heel blij mee."

Trainen

"Ik ben in Nederland gebleven en heb met de jongens kunnen trainen die hier gebleven waren", vertelt ze. "Ik vind het lastig om van het ijs te stappen. Ik blijf liever op het ijs. Ik ben blij met deze keuze. Of de World Cup een training is? De 5000 meter reed ik als een soort training. Ik kom hier wel om te winnen, maar dat zat er gisteren niet in."

"Ik ging aardig stuk. Ik vind het lastig om me in te houden, eigenlijk wil ik gas geven. Daar is de 5 kilometer net iets te lang voor. Ingehouden rijden is ook niet lekker."

1500 meter

"Waar ik nog winst kan behalen op de 1500 meter is in de opening", zo legt ze uit. "Dat is te verklaren na een 5000 meter. In het middenstuk moet ik vlakkere rondjes rijden. Ik begin hard en moet dat langer volhouden. Het OKT blijft superspannend. Ik ga er als favoriet naartoe. Ik ben blij dat het schaatsen goed gaat, daardoor kan ik vertrouwen op mijn basis. Maar er kan van alles gebeuren."

World Cup in Heerenveen

De 26-jarige schaatsster was in de voorlaatste rit met 1.53,10 opnieuw sneller dan de Japanse wereldrecordhoudster Miho Takagi, die in 1.53,89 vijfde werd. Het is voor de regerend wereldkampioene de derde wereldbekeroverwinning dit seizoen, nadat ze ook in Salt Lake City en Calgary de beste was.

De verschillen waren klein, met een top-7 die binnen een seconde van elkaar eindigden. Antoinette Rijpma-De Jong pakte het zilver (1.53,36). Ivanie Blondin uit Canada werd met een tijd van 1.53,43 derde. Angel Daleman reed naar 1.53,98 en eindigde daarmee knap als zesde. Marijke Groenewoud eindigde met 1.54,55 net buiten de top-10, als elfde. Melissa Wijfje werd twaalfde (1.55,17).