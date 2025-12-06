De Amerikaanse Jordan Stolz was zaterdag oppermachtig op de 1.000 meter in Thialf. De Amerikaan versloeg Jenning De Boo in een directe rit met een baanrecord van 1.06,38. Tim Prins was de enige Nederlander die in de prijzen viel. Hij werd derde met een tijd van 1.07,49

Kjeld Nuis beet het spits af op de afstand tijdens de eerste rit tegen Kazuya Yamada (Japan). Nuis maakte een klein missertje in de laatste ronde. Hoewel hij zich daar prima van herstelde en met een tijd van 1,07.83 ruim een seconde sneller was dan de Japanner, kwam hij hoofdschuddend over de finish. Nuis was duidelijk niet tevreden.

Jenning de Boo kan niet tippen aan oppermachtige Jordan Stolz

Het jonge, Duitse schaatstalent Finn Sonnekalb (18) verbeterde de tijd van Nuis met 1.07,42, en reed zich daarmee virtueel naar het goud, maar topfavoriet Jordan Stolz moest nog in actie komen. De Amerikaan nam het in een directe rit op tegen Jenning de Boo.

Stolz kreeg heel Thialf stil door een oppermachtige rit, waarmee hij met een tijd van 1.06,38 een nieuw baanrecord vestigde. De Boo zat daar bijna anderhalve seconde boven en schaatste zich met 1.07,60 naar de derde tijd.

Brons voor Prins

Na De Boo en Stolz, was het de beurt aan Joep Wennemars. Het lukte de wereldkampioen op de 1.000 meter niet om in de prijzen te vallen. Wel was hij net iets sneller dan zijn Nederlandse concurrent Nuis met een tijd van 1.07,75. In de slotronde kwam Tim Prins in actie, hij verraste door De Boo van zijn derde plaats te slaan met een tijd van 1.07,49.

Wereldrecord

Het wereldrecord op de afstand staat sinds vorig jaar op naam van Stolz. De Amerikaan finishte in januari 2024 in 1.05,37 in Salt Lake City.

