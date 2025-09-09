Jutta Leerdam heeft op sociale media miljoenen volgers, maar dat betekent niet dat ze op elke vorm van interactie zit te wachten. De topschaatsster kreeg onlangs weer veel vragen over een specifiek onderwerp en daar is ze niet van gediend.

Met bijna vijf miljoen volgers op Instagram en 1,8 miljoen op TikTok bereikt Leerdam altijd een miljoenenpubliek. De Nederlandse is zeker sinds haar relatie met de Amerikaanse superster Jake Paul enorm populair. Haar avonturen naast en op het ijs vallen dus bij veel mensen in de smaak.

Veel reacties vanwege eyeliner

Maar dat betekent niet dat Leerdam het leuk vindt dat alles over haar een gespreksonderwerp is. Zoals haar eyeliner. Leerdam draagt dat veelvuldig, ookt tijdens wedstrijden, maar kiest er ook geregeld voor om het niet op te doen. Dat levert volgens Leerdam dan weer een hoop reacties op.

I just do what I like for the day. Probably on to a new vibe in 3–5 business days

Volgens haar is het nooit goed, zo lijkt ze te zeggen in een nieuwe TikTok-video. "Haal je eyeliner er af", en "Waar is je eyeliner?", schrijft Leerdam in een video waarin ze zichzelf filmt zonder eyeliner. Het liedje Shut Up (hou je mond) van The Black Eyed Peas verraadt dat de specialiste op de 1000 meter niet op de ongevraagde meningen zit te wachten.

Jutta Leerdam doet wat ze zelf wilt

Ze weet zelf wel wat ze wil, zo blijkt. "Ik doe gewoon wat ik leuk vind op een dag. Waarschijnlijk heb ik binnen drie tot vijf werkdagen weer een nieuwe vibe", zo sluit ze af. In de reacties reageren mensen overigens massaal of ze wel of geen voorkeur hebben voor de eyeliner.

Voor Leerdam breken er cruciale maanden aan op schaatsgebied. Het nieuwe seizoen begint over ruim anderhalve maand en de Nederlandse kan aan de bak. Ze moest zich zien te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen. Daar wil Leerdam haar enige ontbrekende prijs bemachtigen: olympisch goud. Ze werd in 2022 al eens tweede op de 1000 meter, maar droomt niet hardop van een olympische titel.

Het wordt nagenoeg zeker haar laatste kans op goud. De 26-jarige gaf eerder dit jaar toe bezig te zijn aan haar laatste olympische cyclus, wat inhoudt dat ze - hoewel je het nooit zeker weet - niet doorgaat tot de Spelen van 2030. Haar verloofde Jake Paul hintte er eerder ook al op dat ze als het aan hem ligt snel aan kinderen gaan beginnen.

Belangrijke race in december

Maar eerst gaat de blik dus op de Winterspelen. Die zijn in februari, maar eind december moet Leerdam al in topvorm zijn. Dan is het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Heerenveen. Op het ijs in Thialf worden van 26 tot en met 30 december de kwalificatietickets voor 'Milaan' verdeeld.