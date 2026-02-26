Het optreden van Antoinette Rijpma-de Jong bij talkshow Eva woensdagavond deed veel stof opwaaien. De Nederlandse topschaatsster vertelde natuurlijk vol trots over haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Milaan en glunderde bij het zien van de beelden van haar race en die van haar man Coen Rijpma. Maar presentatrice Eva Jinek stal volgens AD-columniste Angela de Jong helemaal de show door één specifieke vraag.

Het ging bij het praatprogramma van Eva Jinek niet alleen over de schaatsprestaties van Rijpma-de Jong, maar ook over haar pestverleden. Vanwege haar rode haar werd ze als kind jarenlang gepest. Ze richtte een eigen stichting op om kinderen in vergelijkbare situaties te helpen en sprak er meermaals openhartig over. Jinek stal volgens Angela de Jong de show door te vragen of 'de hufters' ook gezien hebben dat hun slachtoffer olympisch kampioen werd.

'Dat weet ik zeker'

'Het is misschien niet het woordgebruik dat je direct verwacht aan een keurige talkshowtafel op de vroege avond op NPO 1. Maar ik weet zeker dat Eva Jinek woensdagavond met die paar woordjes, ingegeven door haar 7-jarige zoontje, dé vraag stelde aan Antoinette Rijpma - de Jong die bij heel Nederland al een paar dagen door het hoofd speelt', schrijft tv-analist Angela de Jong in haar column in het Algemeen Dagblad.

'Die zijn goud waard'

"Hebben de hufters het gezien?", was de letterlijke vraag van Jinek aan de topschaatsster. Angela de Jong: "Het is een verhaal waar ieder kind dat in een vergelijkbare positie zit, zich aan kan optrekken. En elke volwassene trouwens ook. Niet omdat het voor iedereen is weggelegd om een olympische medaille te winnen. Uiteindelijk gaat het daar ook helemaal niet om. Haar lessen over doorzetten, gevoelens niet in je eentje moeten willen dragen maar delen met anderen en eindelijk leren om van jezelf te houden - díe zijn goud waard."

De columniste 'gunt' het Rijpma-de Jong om een middelvinger naar de pestkoppen van het schoolplein op te steken. "Maar het was uiteindelijk het antwoord van Antoinette dat nóg meer indruk maakte dan de vraag. ‘Ik denk het wel. Alleen, ik heb geen wrok meer naar vroeger.’ Eigenlijk zei ze daarmee: ‘De hufters zijn het niet waard dat ik me nog een seconde druk maak om hen. Dat was toen en daar kan ik niets meer aan veranderen. Maar kijk eens naar wie en wat ik nu allemaal heb in mijn leven. En dat heb ik allemaal op eigen kracht gedaan.’"