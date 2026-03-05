Joep Wennemars heeft de eerste meters na de olympische malaise achter de rug. De 23-jarige topschaatser ging donderdag van start op de WK sprint in eigen land. Het publiek in een volgepakt Thialf was nog niet vergeten wat Wennemars was overkomen in Milaan. Dus volgde een oorverdovend kabaal.

Wennemars debuteerde in Milaan op de Winterspelen. Hij kon zijn vader Erben opvolgen, als hij een medaille won. Daar leek het op bij de 1000 meter, maar toen gebeurde het ondenkbare. Op de kruising werd de Nederlander gehinderd door de Chinees Lian Ziwen. Wennemars bleef op het nippertje overeind en schaatste naar de vijfde tijd, net buiten het podium.

Het lukte Wennemars vervolgens op de 500 en 1500 meter niet om sportief revanche te nemen. Met name op de schaatsmijl smaakten de druiven zuur. Wennemars perste er het maximale uit; hij dook onder het olympisch record, met een tijd van 1.43,05. Toch was het niet genoeg voor eremetaal, want Zhongyan Ning, Jordan Stolz en Kjeld Nuis gingen nog rapper.

Rentree op WK sprint

Hevig teleurgesteld keerde Wennemars junior huiswaarts. Daar kreeg hij te horen dat hij een startbewijs cadeau kreeg van de KNSB voor de WK sprint. Zodoende hoefde hij afgelopen weekeinde niet mee te doen aan het nationale sprinttoernooi. Donderdag vierde Wennemars zijn comeback in Thialf.

Joep Wennemars toegejuicht in Thialf

Hij kwam in rit 6 in actie op de 500 meter. Nadat de omroeper zijn naam door de speakers riep, klonk er een indrukwekkend gejuich en applaus in Thialf. Ook zijn jongere broertje Niels moedigde hem aan. Wennemars kwam in zijn eerste 500 meter uiteindelijk tot 34,57. De rijder van Team Essent oogde zelf ontevreden, maar vanuit de commentatoren klonk er lof.

"Hij gaat meestrijden om de topplekken met een tijd als deze", sprak Erik van Dijk. "Hij is zelf niet heel blij, maar je moet vier afstanden rijden", gaf oud-schaatser Martin Hersman hem mee. Het was de vijfde snelste 500 meter ooit van Wennemars, één keer eerder was hij rapper in Thialf.