Joep Wennemars werd tijdens de Olympische Winterspelen in zijn ogen een zekere medaille ontnomen op de 1000 meter. De 23-jarige Nederlandse schaatser werd gehinderd door de Chinees Lian Ziwen. In aanloop naar de WK sprint blikt hij nog eenmalig terug op het veelbesproken incident.

Heel de wereld leefde mee met Wennemars nadat Ziwen hem op de laatste kruising bijna van zijn sokken reed. De Nederlander had voorrang, want hij kwam uit de buitenbocht, maar die kreeg hij niet. Wennemars botste met Ziwen en bleef nog net overeind. Uiteindelijk schaatste hij naar de vijfde tijd. Wennemars mocht van de organisatie nog (in zijn eentje) opnieuw schaatsen, alleen dat werd geen succes. Daar heeft hij moeite mee.

Wennemars nog altijd furieus op olympisch besluit

Wennemars koestert geen wrok jegens Ziwen of zijn Nederlandse coach Jan Bos. Wel mogen de scheidsrechters wat hem betreft achter de oren krabben. Wennemars kreeg een half uur de tijd om zich voor te bereiden op zijn zogenoemde reskate. Dat was in zijn ogen wel erg kort. Hij had liever een uur gehad. "Dat maakt zo verschrikkelijk veel verschil", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Hoe het met een langere hersteltijd was afgelopen, zal niemand ooit weten. Of hoe de scheidsrechters hadden gereageerd als de bekende rapper Snoop Dogg niet in het stadion zat. Volgens Wennemars bezweken de officials "onder de druk van de commercie". Dat had in zijn ogen te maken met het feestje dat winnaar Jordan Stolz wilde vieren. "Maar ik begon al aan een onmogelijke missie en die werd nog onmogelijker gemaakt."

Leden van TeamNL probeerden de tijd nog wat te rekken voor Wennemars, maar de verzoeken kregen geen gehoor. " Ik kan daar ook geen slaande ruzie maken", is Wennemars realistisch. Voor hem zat er niks anders op dan uitfietsen en de schaatsen weer ombinden. "Zo snel gaat het allemaal. Een halfuur is gewoon niet te doen. Natuurlijk moet die regel worden aangepast. Maar dit gaat, mag ik hopen, mij nooit meer gebeuren. Dus ik ga hier geen oorlog van maken."

WK sprint

Gelukkig voor Wennemars is er nog een toernooi om wat recht te zetten. Donderdag en vrijdag doet hij mee aan de WK sprint in Thialf. De 23-jarige rijder van Team Essent hoefde zich hier niet voor te plaatsen, hij kreeg een aanwijsplek van de KNSB. De Chinees Ziwen kan hij niet treffen, hij heeft zich niet verzekerd van een plek.