Schaatsploeg Team Essent van Sven Kramer en Jac Orie heeft een nieuwe rijder gepresenteerd. De formatie versterkt zich met marathonschaatser Jeroen Janissen nadat het vorige week nog een teamlid zag vertrekken.

De 28-jarige Janissen heeft een contract getekend tot de zomer van 2027. "Ik vind het supermooi dat ik deze stap kan zetten", reageert Janissen opgetogen in een officieel statement van het team. "Na acht jaar bij min of meer dezelfde ploeg te hebben geschaatst, merkte ik dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Voor mij voelde dit als het moment om te kijken of ik ergens anders de volgende stap in mijn carrière kan zetten. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor mij de beste plek is."

Volgens Janissen hebben de trainingsfaciliteiten een grote rol gespeeld in zijn keuze. "Alles is hier goed geregeld en er is overal over nagedacht. Daarnaast vind ik het fijn dat Heerenveen de thuisbasis is. Ik woon zelf in Heerenveen, dus voor mij is het ideaal om de trainingen dicht bij huis te kunnen afwerken."

'Dat voelde voor mij als winnen'

Janissen behoort al jaren tot de top van het marathonschaatsen. Hij won in 2024 de Aart Koopmans Memorial op de Weissensee en veroverde in datzelfde jaar het Grand Prix-klassement op natuurijs. Het afgelopen seizoen zegevierde hij in de zesde wedstrijd van de Daikin Marathon Cup in Den Haag. Daarnaast eindigde hij bij het Open Nederlands Kampioenschap als tweede achter zijn nieuwe teamgenoot Harm Visser.

"Dat ik toen als tweede eindigde, voelde voor mij als winnen. Ik zat die dag bij Harm en Lars in de kopgroep en dan merk je hoe goed die jongens zijn. Tijdens de Alternatieve Elfstedentocht zag ik van dichtbij hoe Jordy er met de overwinning vandoor ging. Het is gaaf dat zij volgend jaar mijn teamgenoten zijn. Ik kijk ernaar uit om met ze samen te werken", aldus Janissen.

Vertrek Scheperkamp bij Essent

De langebaanformatie van schaatsploeg kreeg afgelopen week juist een tik te verwerken. Sprinter Merijn Scheperkamp heeft namelijk besloten om Essent na zeven jaar in te ruilen voor concurrent Reggeborgh. De schaatser plaatste zich onder leiding van coach Orie in 2022 voor de Spelen en werd een jaar later Europees kampioen sprint, maar de laatste jaren vielen de resultaten wat tegen.