Melissa Wijfje kondigde vrijdag aan te stoppen met haar schaatscarrière. Ze deelde een emotioneel bericht op Instagram waarin ze liet weten haar besluit 'met pijn in het hart' te hebben genomen. Ze krijgt veel liefdevolle reacties van collega's.

"Ik ga stoppen met schaatsen, het is goed zo, het is klaar. Met pijn in mijn hart en tranen in mijn ogen… want hoe stop je met je levenswerk, hoe laat je iets achter waar je zoveel jaren voor hebt getraind, waar je alles voor hebt gelaten… maar je hebt je dromen en grote doelen niet kunnen waarmaken", schreef Wijfje. De vrouw van schaatser Marcel Bosker reed het afgelopen seizoen bij Development Team Fryslân.

Ze slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. "In mijn achterhoofd wist ik dat ik dit dus nooit meer zou halen, wanneer ik zou stoppen, dat een olympische medaille nooit meer iets is waar ik over zou kunnen dromen." Toch kijkt ze met trots terug op haar loopbaan. Ze stond bijvoorbeeld vijfmaal op het podium bij de NK allround (derde bij de afgelopen editie), was Nederlands kampioene op de 1500 meter (2020) en lid van de zilveren team pursuit-ploeg bij de WK afstanden (2019).

De schaatswereld leeft met haar mee. Marijke Groenewoud reageert: "Trots op jou." Irene Schouten laat hartjes achter en olympisch kampioenen Antoinette Rijpma-de Jong en Femke Kok laten ook van zich horen. "Je mag trots zijn op jezelf en je carrière! We gaan elkaar nog zien. Bedankt voor alles", schrijft Rijpma-de Jong. "Je kan heel erg trots zijn! Succes met alles wat er op je pad gaat komen", zegt Kok.

Ook het net gestopte schaatsicoon Martina Sablikova laat een reactie achter. Zij wenst Wijfje 'het beste in de toekomst. "Take care, Melissa." Schaatser Jorrit Bergsma schrijft: "Topper." Commentator Martin Hersman deelt ook mooie woorden:" Een hele mooie carriere. Zeker iets om heel trots op te zijn. Ik wens je veel geluk en plezier met her nieuwe hoofdstuk in jullie leven, dat gaat vast ook mooi worden."