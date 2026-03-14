Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong beleefde afgelopen seizoen een groot hoogtepunt op de Olympische Spelen. Maar er is nog veel meer wat ze in haar leven wil bereiken, zowel privé als in de sport. Daarom twijfelt ze over haar toekomst. "Het is heel moeilijk te combineren."

Rijpma-de Jong won tijdens de Winterspelen in Milaan haar eerste olympische titel op de 1500 meter. Daarnaast pakte ze zilver op de ploegenachtervolging met Joy Beune en Marijke Groenewoud. Ze sloot het seizoen vervolgens af met de WK allround en geniet nu van een vakantie. Daarin kan ze ook nadenken over haar toekomstbeeld, met haar man Coen Rijpma.

'Dat lijkt met zo leuk'

In een interview met Feline Fauve is de 30-jarige openhartig over haar kinderwens. Ze hoopt ooit een gezin te stichten met haar man Coen (34), met wie ze al zeven jaar lang dolgelukkig is. "Ik vind kinderen ook echt heel leuk. We hebben ook een nichtje, Mila, die is acht", vertelt de schaatsster van Team Reggeborgh. "Je hebt haar hele leven eigenlijk meegemaakt en ik vond dat gewoon zo schattig en zo leuk."

"Ja, je houdt zo veel van haar en dan denk ik: dat wil ook zo graag van mezelf. Dat lijkt me zo leuk." Alleen is voor Rijpma-de Jong nog niet het moment aangebroken om te stoppen met haar sportcarrière. Ze is dan ook nog steeds in topvorm.

'Heel lastig'

"Ik weet ook gewoon dat schaatsen heel moeilijk te combineren is als je een kindje hebt. Je bent er gewoon een jaar uit", zegt ze. "Ik vind het gewoon heel lastig. Aan de ene kant denk ik: ik wil graag een nieuw leven beginnen, maar aan de andere kant denk ik: ik ben nog niet klaar."

De man van Rijpma-de Jong steunt haar ook in haar topsportleven en reisde bijvoorbeeld ook met haar mee naar Milaan. Hij verbleef daar in een appartement, waar de schaatsster even langs kon komen om haar rust te pakken in de hectische periode. Toen ze het goud won, ging Coen ook helemaal uit zijn dak. Juichend rende hij over de tribunes.