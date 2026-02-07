De eerste schaatsafstand van de Olympische Spelen vindt zaterdag plaats en dat is direct een spannende. Tijdens de 3000 meter gaat het waarschijnlijk tussen Joy Beune en de Noorse Ragne Wiklund voor het goud. Laatstgenoemde is in ieder geval vlijmscherp, al ligt er altijd gevaar op del loer, zo deelt haar coach Bjarne Rikkje.

De 3000 meter is dit seizoen een strijd geweest tussen Wiklund en Beune, terwijl ook Marijke Groenewoud en Merel Conijn nog hoge ogen kunnen gooien. Haar Nederlandse coach Rykkje denkt dat de Noorse favoriet is voor het goud in Milaan. Daar zal de laatste race in Inzell aan hebben meegeholpen. Daar reed Wiklund meer dan twee seconden sneller dan Beune. Volgens Rykkje heeft ze 'heel veel zelfvertrouwen' en haalt ze 'dit seizoen een stabiel hoog niveau'.

Rykkje weet dat een ding voor Wiklund het allerbelangrijkste is 'haar hoofd erbij houden'. De Noorse bezweek in het verleden wel eens onder de druk van grote evenementen, waaronder de Olympische Spelen van 2022. Vergeleken met toen ziet Rykkje wel verbeteringen. "Ze is nu een stuk rustiger in haar hoofd. Dat maakt het voor mij ook zeker makkelijker om haar te coachen. Ze is voor iedereen een stuk beter aanspreekbaar", vertelt Rykkje over de rustige Wiklund in De Telegraaf.

Rugblessure

Wiklund heeft ook een aantal keer last gehad van een rugblessure de afgelopen jaren. Zo werd ze na een wereldbeker al eens gezien in een rolstoel. Rykkje legt echter uit wat het probleem is van de rug van Wiklund. Het zou gaan om een 'hypermobiele rug'. Die rug wordt alsmaar soepeler naarmate iemand meer traint. "Het kan dus zomaar gebeuren dat wanneer zij één verkeerde beweging maakt het er opeens weer inschiet", vertelt Rykkje over de risico's van Wiklund haar rug.

Het gevaar ligt dus altijd op de loer en daarom focussen Wiklund en Rikkje zich alleen op zichzelf. Naar de Nederlandse concurrentie wordt vanuit Noorwegen weinig gekeken. "Vroeger waren de Noren altijd bezig met anderen en dat deed ze echt de das om", is Rykkje kritisch. Hij stipt ook aan dat Wiklund beseft dat ze alleen invloed heeft op wat ze zelf doet en niet op wat concurrenten als Beune, Groenewoud en Conijn doen.