Het begin van de Olympische Spelen nadert nu echt. Zeker nu de loting van de 3000 meter langebaanschaatsen binnen is gekomen. Drie Nederlandse troeven kennen hun tegenstanders. Namens TeamNL komen topschaatssters Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn in actie. Bekijk hieronder de loting.

Beune en Conijn debuteren op de Spelen, voor Groenewoud wordt het de tweede deelname. Laatstgenoemde was er in 2022 bij in Peking, waar ze derde werd op de ploegenachtervolging. Op de 1500 meter werd Groenewoud vijfde en op de massastart elfde. Op die twee afstanden doet ze dit keer weer mee.

Debuut Beune

Beune is er dus voor het eerst bij. Voor de 26-jarige is de 3000 meter haar enige individuele afstand. Op het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi (OKT) kwam ze na gefrunnik met haar rits te kort op de 1500 meter. Ook deelname op de 5 kilometer liep ze mis. Inmiddels heeft Beune die teleurstelling verwerkt en kijkt ze uit naar haar debuut.

"Ik heb gewoon een raceplan waar ik me aan wil houden en daar wil ik het maximale uithalen", vertelde ze donderdag in Milaan. "Als een andere medaille — of misschien helemaal geen medaille — er dan niet in zit, maar ik heb er wel alles aan gedaan, dan kan ik mezelf niets verwijten."

Loting 3000 meter

Vrijdagmiddag rolde de loting voor de eerste afstand van de Winterspelen binnen. Daarbij valt op dat Merel Conijn direct in de eerste rit in actie komt. Zij schaatst tegen Laura Hall uit Canada. Daarna is het even wachten op de Nederlanders. In rit 9 komt Marijke Groenewoud in actie tegen Ragne Wiklund, die onlangs de laatste World Cup won en daarvoor Europees kampioene werd.

Joy Beune moet het langst wachten van allemaal. De topschaatsster neemt het in de laatste race op tegen Isabelle Weidemann uit Canada. Dat was de nummer 3 van de Winterspelen in 2022. Bij de laatste World Cup in Inzell was Weidemann ruim zes seconden trager dan Beune.