Voor Suzanne Schulting worden het bijzondere Olympische Spelen. Ze gaat voor het eerst zowel als langebaanschaatsster en als shorttrackster in actie komen op het toernooi. En daar was veel discussie over. Het feit dat de drievoudig olympisch kampioene werd aangewezen voor het shorttrack, bleef niet onbesproken. Schulting reageert er nu voor het eerst zelf op.

Schulting kreeg voor het shorttrack een aanwijsplek en dat ging ten koste van Diede van Oorschot. Zij moest plaatsmaken voor de vrouw die al drie keer goud won als shorttrackster op de Spelen, maar juist haar focus had verlegd op het langebaanschaatsen. Twee jaar lang reed ze nauwelijks wedstrijden. Alleen begin dit jaar deed ze mee aan het NK, waarna ze een plek op de Spelen bemachtigde.

Schulting vindt zichzelf goed genoeg

De 28-jarige Schulting gaat dus ook met de shorttrackploeg naar Milaan en blikt nu terug op die 'spannende dagen' rondom het besluit. Dat doet ze in gesprek met De Telegraaf. "Ik vond mezelf goed genoeg. Wat ik internationaal waard ben, dat weet ik nu nog niet, maar ik wist op dat moment al wel dat ik bij de vijf beste Nederlandse vrouwen hoor. Ik zag geen reden om mij niet aan te wijzen."

Schulting kreeg een aanwijsplek voor de 1500 meter, maar hoopt ook op deelname aan de 1000 meter en de relay. En dat terwijl er de nodige discussie is over de schaatsster van Team Essent. Niet alleen van sportliefhebbers op de buis, maar ook van critici als Sjinkie Knegt en Jorien ter Mors. Vooral het feit dat Schulting de EK shorttrack liet schieten voor een trainingskamp met Team Essent in Collalbo (Italië) zorgde voor onbegrip.

Gewend aan meningen

Zelf kan ze weinig met al die opmerkingen van buitenaf. "Mensen hebben altijd een mening", stelt ze. "Daar ben ik inmiddels aan gewend. Ik ben nu 28 jaar en trek me daar veel minder van aan dan bijvoorbeeld acht jaar geleden." Ze zag de reacties aankomen, maar vindt dat ze zichzelf bewezen heeft op het NK shorttrack en dus recht heeft op een ticket. "Ik ben er heel trots op hoe ik dit heb gedaan."

Mogelijk meer afstanden op Spelen

Het is dus nog even afwachten op welke afstanden we Schulting in actie zullen zien. Ze rijdt op de langebaan sowieso de 1000 meter. Op het shorttrackijs in Italië is ze zeker van de 1500 meter. Maar mogelijk komen daar dus de 1000 meter en de relay bij.

